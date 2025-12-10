Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років

Найперспективніші професії в охороні здоров'я та IT

Охорона здоров’я та зелені технології очолюють рейтинг найбільш швидкозростаючих професій, стійких до впливу ШІ

На тлі зростання довгострокового безробіття та масових звільнень, спричинених бумом штучного інтелекту (ШІ), багато фахівців шукають способи захистити свою кар’єру. Звіт Бюро статистики праці США (BLS) пропонує конкретні рекомендації, прогнозуючи найбільш швидкозростаючі професії на наступне десятиліття (2024-2034 роки). Про це пише «Главком» із посиланням на qz.com.

Згідно з прогнозами, сектор охорони здоров’я та зелені технології стануть ключовими драйверами зростання робочих місць.

BLS очікує, що сектор охорони здоров’я зазнає найбільшого розширення, що зумовлено двома основними факторами: старінням населення та зростанням поширеності хронічних захворювань (таких як серцеві хвороби, рак і діабет).

Три з десяти найбільш перспективних професій припадають на медицину:

Лікарі-практики : прогнозоване зростання 40%, що додасть 128 400 нових робочих місць. Медіанна зарплата у 2024 році становила $129 210.

: прогнозоване зростання 40%, що додасть 128 400 нових робочих місць. Медіанна зарплата у 2024 році становила $129 210. Менеджери медичних та оздоровчих послуг : Зростання 23% (142 900 нових місць).

: Зростання 23% (142 900 нових місць). Асистенти лікарів: зростання 20% (33 200 нових місць).

Попри хвилю звільнень, спричинену ШІ, зростання попиту на технологічні рішення також стимулює потребу у висококваліфікованих кадрах у професійному, науковому та технічному секторах.

Сфери чистої енергії та кібербезпеки продемонструють найвищу швидкість зростання.

Техніки з обслуговування вітрових турбін : це найшвидше зростаюча професія у рейтингу BLS – прогнозоване зростання 50%. Медіанна зарплата $62 580.

: це найшвидше зростаюча професія у рейтингу BLS – прогнозоване зростання 50%. Медіанна зарплата $62 580. Монтажники сонячних фотоелектричних систем: зростання 42%.

зростання 42%. Спеціалісти з інформаційної безпеки : зростання 29%.

: зростання 29%. Науковці з обробки даних : зростання 34% (82 500 нових місць). Медіанна зарплата $112 590,

: зростання 34% (82 500 нових місць). Медіанна зарплата $112 590, Аналітики операційних досліджень: зростання 21%.

Ці дані свідчать про те, що майбутнє ринку праці буде зосереджено на індивідуалізованій допомозі людині, а також на впровадженні екологічних та цифрових технологій.

До слова, Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти Google через підозри у використанні онлайн-контенту медіа та YouTube для тренування своїх ШІ-моделей.