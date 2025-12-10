Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років
Найперспективніші професії в охороні здоров'я та IT
фото з відкритих джерел

Охорона здоров’я та зелені технології очолюють рейтинг найбільш швидкозростаючих професій, стійких до впливу ШІ

На тлі зростання довгострокового безробіття та масових звільнень, спричинених бумом штучного інтелекту (ШІ), багато фахівців шукають способи захистити свою кар’єру. Звіт Бюро статистики праці США (BLS) пропонує конкретні рекомендації, прогнозуючи найбільш швидкозростаючі професії на наступне десятиліття (2024-2034 роки). Про це пише «Главком» із посиланням на qz.com.

Згідно з прогнозами, сектор охорони здоров’я та зелені технології стануть ключовими драйверами зростання робочих місць.

BLS очікує, що сектор охорони здоров’я зазнає найбільшого розширення, що зумовлено двома основними факторами: старінням населення та зростанням поширеності хронічних захворювань (таких як серцеві хвороби, рак і діабет).

Три з десяти найбільш перспективних професій припадають на медицину:

  • Лікарі-практики: прогнозоване зростання 40%, що додасть 128 400 нових робочих місць. Медіанна зарплата у 2024 році становила $129 210.
  • Менеджери медичних та оздоровчих послуг: Зростання 23% (142 900 нових місць).
  • Асистенти лікарів: зростання 20% (33 200 нових місць).

Попри хвилю звільнень, спричинену ШІ, зростання попиту на технологічні рішення також стимулює потребу у висококваліфікованих кадрах у професійному, науковому та технічному секторах.

Сфери чистої енергії та кібербезпеки продемонструють найвищу швидкість зростання.

  • Техніки з обслуговування вітрових турбін: це найшвидше зростаюча професія у рейтингу BLS – прогнозоване зростання 50%. Медіанна зарплата $62 580.
  • Монтажники сонячних фотоелектричних систем: зростання 42%.
  • Спеціалісти з інформаційної безпеки: зростання 29%.
  • Науковці з обробки даних: зростання 34% (82 500 нових місць). Медіанна зарплата $112 590,
  • Аналітики операційних досліджень: зростання 21%.

Ці дані свідчать про те, що майбутнє ринку праці буде зосереджено на індивідуалізованій допомозі людині, а також на впровадженні екологічних та цифрових технологій.

До слова, Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти Google через підозри у використанні онлайн-контенту медіа та YouTube для тренування своїх ШІ-моделей. 

Теги: штучний інтелект професії безробіття технології рейтинг Google

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Lenovo та Xiaomi анонсували подорожчання гаджетів
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
21 листопада, 13:19
Оновлення почало розгортатися в автоматичному режимі й може бути обраним вручну в меню моделей
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
18 листопада, 14:14
Дослідження штучного інтелекту під питанням
Штучний інтелект під загрозою: науковці критикують потік низькоякісних досліджень
7 грудня, 02:44
Острів Антикітера платить £15 000
Мальовничий грецький острів готовий платити за переїзд
11 листопада, 17:27
Засновниця ImageNet назвала розуміння руху та відстані основою для машинного інтелекту
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
17 листопада, 14:03
Перший смартфон з повністю голосовим керуванням Doubao AI
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
8 грудня, 15:42
У 2025 році «Метінвест» планує спрямувати на розвиток близько $300 млн
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
28 листопада, 12:22
Панама очолила рейтинг найкращих країн для експатів
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг
8 грудня, 14:02
Вартість алкоголю у Європі: найдорожчі та найдешевші країни
Вартість алкоголю у Європі: найдорожчі та найдешевші країни
8 грудня, 17:58

Соціум

Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років
Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua