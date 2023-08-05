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Вищий антикорупційний суд засекретив вирок у справі колишнього міністра екології

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд засекретив вирок у справі колишнього міністра екології
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП
фото з відкритих джерел

За результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ

Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Таку інформацію можна знайти у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У реєстрі зазначено, що інформація про даний вирок заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 закону України «Про доступ до судових рішень».

Як відомо, 1 серпня пресслужба САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП, а також наклав на нього штраф у чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повідомлялося, що за результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів». Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Раніше повідомлялося, що слідчі Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Теги: армія прокурор штраф Антикорупційний суд вирок

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