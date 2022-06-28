Компанія Meta обмежила доступ до публікацій про аборти

Цукерберг наклав цензуру на тему абортів у своїх соцмережах

Компанія Meta обмежує доступ до публікацій та хештегів, які присвячені абортам.

Instagram та Facebook видалив деякі пости і обмежив пошук по двох хештегах, пов'язаних з таблетками для переривання вагітності. Хештеги «таблетки для аборту» та «міфепристон» (популярна таблетка для аборту) виявилися «приховані, тому що деякі публікації можуть не відповідати рекомендаціям спільноти Instagram».

Крім цього, організації, що займаються абортами (Abortion Finder і Aid Access), і звичайні користувачі скаржаться, що Instagram видаляє пости та акаунти на подібну тематику (але після скарг відновлює).

Коментуючи те, що відбувається, Meta посилається на політику компанії щодо «регульованих товарів». Так, «контент, який намагається купити, продати, обміняти, подарувати, запросити чи пожертвувати фармацевтичні препарати, заборонено».

Прессекретар Meta Енді Стоун підтвердив у твіті в понеділок, що компанія не дозволить особам продавати фармацевтичні препарати на своїй платформі, але дозволить вміст, який ділиться інформацією про те, як отримати доступ до таблеток. Стоун визнав деякі проблеми із застосуванням цієї політики на своїх платформах, зокрема Facebook та Instagram.