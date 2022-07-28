Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи

Дар‘я Липська
Вчора, 16:21 glavcom.ua
Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи
Намагаючись конкурувати з TikTok, Meta змінює алгоритми Facebook та Instagram
фото з відкритих джерел

Загальний прибуток материнської компанії Meta скоротився на 36%

У Facebook повідомили про перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал, пише The Verge. Дохід знизився на 1% – до $28,8 мільярда, й у третьому кварталі може впасти ще більше, прогнозують у Facebook.

Загальний прибуток материнської компанії Meta скоротився на 36% – до $6,7 мільярда. Проєкт Meta Reality Labs, що займається розвитком метавсесвіту, втратив у другому кварталі року $2,8 мільярда.

У The Verge зниження доходів компанії пов’язують, зокрема, із глобальним уповільненням економіки, яке змусило рекламодавців скоротити витрати. Також відзначають, що ефективність реклами знизила опція Apple, за допомогою якої користувачі iPhone можуть заборонити відстежувати свої дані програмам на кшталт Facebook. Ідеться про функцію Ask App Not to Track, яку ввели у 2021-му. Це коштувало Meta $10 мільярдів доходу від реклами тільки минулого року, відзначає видання.

Намагаючись конкурувати з TikTok, Meta змінює алгоритми Facebook та Instagram таким способом, щоб система частіше рекомендувала користувачам короткі відео, а також потенційно цікаві дописи з акаунтів, на які користувач не підписаний.

Попри те, що доходи Meta падають, компанії вдалося збільшити щоденну кількість користувачів Facebook на 3% – до 1,97 мільярда (декілька кварталів тому динаміка була протилежною). У Meta кажуть, що наразі 2,88 мільярда людей щодня використовують Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp, це на 4% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, уряд США вимагає у Apple та Google видалити TikTok: деталі.

Також керівництво Facebook та Instagram обіцяє рідше блокувати українців.

Теги: Новости Facebook Facebook социальная сеть Instagram социальная сеть соціальні мережі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Facebook відреагував на приховування хештегів #Bucha і #BuchaMassacre
Facebook відреагував на приховування хештегів #Bucha і #BuchaMassacre
5 квiтня, 13:47
У дописі музикант Іван Леньо закликав білорусів виходити на мітинги та блокувати свавілля диктаторського режиму
Почуйте, раби. Звернення до білорусів, яке блокує Facebook (фото)
25 червня, 11:48
Допис Порошенка про окупантів було видалено соцмережею Цукерберга
Facebook заблокував пост Порошенка про російських окупантів
7 липня, 13:15

HiTech

Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи
Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи
За рахунок нових технологій Україна може перевершити агресора по безпілотниках протягом року, – Володимир Яценко
За рахунок нових технологій Україна може перевершити агресора по безпілотниках протягом року, – Володимир Яценко
Метавсесвіт перепише історію людства: глава МЗС Кулеба та СЕО WhiteBIT Носов – про розвиток цифрового світу
Метавсесвіт перепише історію людства: глава МЗС Кулеба та СЕО WhiteBIT Носов – про розвиток цифрового світу
Tesla запускає віртуальні електростанції
Tesla запускає віртуальні електростанції
Хакери атакували українські медіа: подробиці
Хакери атакували українські медіа: подробиці
Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ
Шмигаль пообіцяв фінансову підтримку початківцям у ІТ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту