Уперше в історії: Facebook почав втрачати доходи

Загальний прибуток материнської компанії Meta скоротився на 36%

У Facebook повідомили про перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал, пише The Verge. Дохід знизився на 1% – до $28,8 мільярда, й у третьому кварталі може впасти ще більше, прогнозують у Facebook.

Загальний прибуток материнської компанії Meta скоротився на 36% – до $6,7 мільярда. Проєкт Meta Reality Labs, що займається розвитком метавсесвіту, втратив у другому кварталі року $2,8 мільярда.

У The Verge зниження доходів компанії пов’язують, зокрема, із глобальним уповільненням економіки, яке змусило рекламодавців скоротити витрати. Також відзначають, що ефективність реклами знизила опція Apple, за допомогою якої користувачі iPhone можуть заборонити відстежувати свої дані програмам на кшталт Facebook. Ідеться про функцію Ask App Not to Track, яку ввели у 2021-му. Це коштувало Meta $10 мільярдів доходу від реклами тільки минулого року, відзначає видання.

Намагаючись конкурувати з TikTok, Meta змінює алгоритми Facebook та Instagram таким способом, щоб система частіше рекомендувала користувачам короткі відео, а також потенційно цікаві дописи з акаунтів, на які користувач не підписаний.

Попри те, що доходи Meta падають, компанії вдалося збільшити щоденну кількість користувачів Facebook на 3% – до 1,97 мільярда (декілька кварталів тому динаміка була протилежною). У Meta кажуть, що наразі 2,88 мільярда людей щодня використовують Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp, це на 4% більше, ніж рік тому.

