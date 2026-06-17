Британія зобов'язала Google покращити прозорість пошуку

Британський антимонопольний регулятор запровадив жорсткі правила для американської корпорації

Американська корпорація Google, зіткнулася з серйозним тиском з боку європейських регуляторів. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) зобов’язало компанію кардинально підвищити прозорість роботи своїх пошукових алгоритмів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нові правила покликані забезпечити «справедливішу угоду» для комерційних підприємств і видавців, які повністю залежать від позицій у пошуковій видачі. Згідно з рішенням CMA, Google більше не зможе в ручному або непрозорому режимі маніпулювати позиціями сайтів. Держава висунула до компанії чотири ключові вимоги:

Об'єктивне ранжування: оцінювати та сортувати результати органічного пошуку виключно на основі прозорих і непередвзятих критеріїв;

Деталізація рейтингів: публічно та зрозуміло пояснювати механіку формування пошукової видачі;

Апеляційні процедури: запровадити чіткі, швидкі та зрозумілі інструменти для розгляду скарг від власників сайтів;

Свобода даних: дозволити користувачам безперешкодно передавати свої особисті пошукові дані уповноваженим третім сторонам.

Ці кроки доповнюють нещодавні вимоги CMA, згідно з якими британським видавцям ЗМІ офіційно дозволили забороняти Google безкоштовно використовувати їхній контент для навчання та роботи генеративного штучного інтелекту компанії.

Підставою для втручання держави стали масові скарги представників британського ринку. Підприємці та видавці повідомили регулятору, що поточна практика ранжування Google є абсолютно непрозорою.

Корпорація регулярно оновлює алгоритми та «песимізує» (занижує в рейтингу) певні сайти без жодних попереджень чи пояснень. Це призводить до миттєвої втрати трафіку, падіння прибутків і змушує компанії відмовлятися від довгострокових інвестицій у власні цифрові проєкти через тотальну ринкову невизначеність.

У відповідь на звинувачення речник Google традиційно заявив, що компанія прагне захищати цілісність своїх систем і налаштована на конструктивну співпрацю з CMA. Він додав, що поточні системи ранжування начебто і так є «справедливими, прозорими та показують найрелевантніші результати».

Регулятор встановив для Google жорсткі дедлайни: компанія має рівно три місяці на впровадження інструментів для безперешкодного перенесення даних користувачів і шість місяців – на запуск системи справедливого ранжування сайтів.

Проте Британська асоціація професійних видавців уже піддала такі терміни критиці, назвавши пів року «занадто щедрим подарунком», який дає монополісту купу можливостей для маневрів.

«Оскільки пошук на основі штучного інтелекту зараз блискавично змінює те, як саме аудиторія знаходить та отримує доступ до надійного контенту, таке тривале зволікання викликає серйозне занепокоєння», – зазначили в асоціації.

Керівник CMA Вілл Хейтер наголосив, що відомство діятиме послідовно і крок за кроком змусить сервіси Google працювати на користь споживачів. Якщо за відведений час компанія не продемонструє реального прогресу, регулятор без вагань застосує додаткові штрафні та юридичні санкції.

Нагадаємо, Google остаточно згортає Pixel Studio – ексклюзивний ШІ-додаток для власників смартфонів Pixel, який дозволяв безкоштовно генерувати та редагувати зображення. Після оновлення 2.7 застосунок спрямовує всіх користувачів до платформи Gemini.