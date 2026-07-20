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Google та Apple посперечалися з ЄС через правила для смартфонів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Google та Apple посперечалися з ЄС через правила для смартфонів
Нові правила ЄС можуть змінити роботу ШІ-помічників на смартфонах
фото з відкритих джерел

Google попереджає про ризики для безпеки, а Apple відклала запуск нової Siri у країнах Євросоюзу

Європейська комісія зобов'язала Google відкрити Android для сторонніх помічників на базі штучного інтелекту і надати конкурентам доступ до частини пошукових даних. Google та Apple заявляють, що такі вимоги можуть створити ризики для безпеки та конфіденційності користувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Notebookcheck.

«Сьогоднішні рішення ризикують підірвати життєво важливі гарантії конфіденційності та безпеки для мільйонів європейців. Ми неодноразово пропонували рішення для захисту користувачів, водночас задовольняючи цілі DMA(Акт про цифрові ринки ЄС), але ці рішення ігнорують чисельні докази вреду, заподіяного користувачам», – пише президент з питань глобальних відносин Google, Кент Вокер.

Керівник Android Самір Самат у соціальній мережі X зазначив, що Євроомісія на хибному шляху. Будь-хто, хто хоче іншого помічника, вже може змінити налаштування за замовчуванням у налаштуваннях Android.

Схожі застереження висловила і Apple. Новий Siri AI не з'явиться в ЄС із iOS 27 та iPadOS 27, а також відсутній у Apple Watch. Його отримають лише користувачі Mac та Vision Pro в ЄС. 

«Ми сподіваємося, що зрештою зможемо уявити Siri AI в ЄС, і ми будемо продовжувати співпрацювати з регуляторами ЄС на шляху до успіху. Однак їх відмова конструктивно взаємодіяти з рішеннями, що зберігають конфіденційність і безпеку, означає, що наразі ми не маємо термінів доступності Siri AI до iOS та iPadOS в ЄС», – повідомляють у компанії.

У Єврокомісії запевняють, що будуть передаватися лише анонімізовані пошукові дані. Передбачено також додаткові перевірки безпеки, а Google зможе перевіряти компанії, які отримуватимуть доступ до цієї інформації.

«Я б сказала, що нам слід сприймати аргументи цих технологічних компаній з певною частиною скептицизму та подивитись, чи дбали вони про конфіденційність до того моменту, коли зненацька якесь рішення почало впливати на них таким чином, який їм не подобається», – сказала CNN Каллі Шредер, старший юрисконсульт і директор інформації.

Нагадаємо, Європейський Союз останніми роками посилює регулювання найбільших технологічних компаній. Нові вимоги призвані запобігти домінуванню окремих цифрових платформ та забезпечити чесну конкуренцію на ринку цифрових сервісів та штучного інтелекту.

Для цього ЄС вимагає, щоб Google надавав іншим агентам штучного інтелекту ширший доступ до Android до липня 2027 року. Ця вимога є частиною Закону про цифрові ринки, який набув чинності в Євросоюзі у 2023 році.

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Теги: Єврокомісія Google Apple штучний інтелект Європейський Союз

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