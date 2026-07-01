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Понад 1300 км від України. Уражено один із найбільших виробників мастил у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Понад 1300 км від України. Уражено один із найбільших виробників мастил у РФ
Президент наголосив, що щодня виконується план застосування українських далекобійних санкцій
фото: скриншот з відео

Дрони дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі

Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

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Також, за словами президента, у Пензенському регіоні уражено стратегічний об’єкт російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

«Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу далекобійну влучність», – підсумував глава України.

Нагадаємо, 1 липня безпілотники атакували російську Пензу. Після атаки дронів спалахнула пожежа. За попередніми даними, під ударом опинилися державний підшипниковий завод, підприємство «Маяк» та Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. 

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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