Сирський пояснив, чому Україна не може воювати лише дронами

Сирський також заявив, що Україна не може за короткий час повністю перейти на ведення війни лише за допомогою безпілотників

Головнокомандувач застеріг від спроб зробити ставку виключно на безпілотники

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що звинувачення в тому, нібито він не підтримує розвиток безпілотників, не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колонку Сирського «Моя робота – війна» для militarnyi.

За словами Сирського, саме він ініціював створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ та особисто запропонував президенту призначити їхнім командувачем майора Роберта Бровді («Мадяра»).

«Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав Президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра», – зазначив головнокомандувач.

Він наголосив, що це було непопулярне рішення, однак він повністю взяв відповідальність за нього. «Людина, яка «не хоче воювати дронами», не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії», – підкреслив Сирський.

Водночас головнокомандувач застеріг від спроб зробити ставку виключно на безпілотники. За його словами, дрони сьогодні забезпечують значну частину уражень, однак для їхньої ефективної роботи необхідне комплексне забезпечення.

«Дрони сьогодні дають велику частку уражень. Це факт. Але щоб підготувати поле бою для ефективної роботи дронів, потрібні артилерія, міномети, інженерні засоби, ППО, радіоелектронна боротьба і ще десятки номенклатур. Закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді», – зазначив він.

Сирський також заявив, що Україна не може за короткий час повністю перейти на ведення війни лише за допомогою безпілотників. «Я не можу за два місяці перевести мільйонну армію «на дрони» і сказати: тепер воюємо так. Крім того, що це очевидна авантюра, будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми», – наголосив головнокомандувач.

20 липня Олександр Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна», у якій вперше публічно відповів на чутки про конфлікт із міністром оборони Михайлом Федоровим. Окрім цього, він висловився щодо стратегії війни, кадрової політики, розвитку безпілотних систем, мобілізації та фінансування Збройних сил України.