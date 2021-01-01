Російських хакерів звинувачують у зломі програм Microsoft

Хакери змогли отримати доступ до вихідного коду лише ряду програм

Компанія Microsoft звинуватила російських хакерів в заволодінні вихідним кодом своїх програм.

Про це компанія повідомила в своєму блозі.

За даними Microsoft, хакери змогли отримати доступ до вихідного коду лише ряду програм. При цьому даними користувачів хакерам заволодіти не вдалося.

У компанії не вказали, до якого типу вихідного коду був здійснений доступ.

Microsoft підтвердила, що завантажила програмне забезпечення від свого постачальника SolarWinds, яке було заражено шкідливим кодом.

«Ми виявили незвичайну активність деяких внутрішніх облікових записів і після перевірки виявили, що один обліковий запис використовувалася для перегляду вихідного коду в декількох репозиторіях», - заявили в корпорації.

У Microsoft додали, що зловмисники могли переглядати вихідний код, але не могли вносити в нього зміни. При цьому не уточнили, які саме продукти їх постраждали від хакерської атаки.

Нещодавно стало відомо, що хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах.

Зломщики мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.