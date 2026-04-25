Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

XChat інтегрований у платформу X і використовує існуючий обліковий запис користувача

Американський мільярдер Ілон Маск презентував XChat – новий додаток для приватного спілкування, що інтегрований у платформу X. Про це пише «Главком».

Головною особливістю сервісу є використання наскрізного шифрування, яке забезпечується унікальною парою ключів та захищається PIN-кодом безпосередньо на пристрої користувача. Це гарантує, що доступ до переписки не матимуть навіть розробники платформи.

XChat працює на базі вже існуючих облікових записів X, що дозволяє користувачам миттєво підключати свої контакти без необхідності окремої реєстрації чи обміну номерами телефонів. Серед основних функцій месенджера – можливість редагування та видалення повідомлень для всіх учасників, блокування скріншотів, створення зникаючих повідомлень, а також обмін файлами великого розміру та масові групові чати. Розробники наголошують на повній відсутності реклами та відстеження користувачів у новому додатку.

Як відомо, соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі €120 млн за недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги. 

Повідомляється, що позов було подано до суду ЄС у Люксембурзі. Це перший масштабний виклик новим цифровим правилам Євросоюзу, які спрямовані на приборкання техгігантів. Сам штраф було накладено після тривалого розслідування, яке виявило три ключові проблеми на платформі.

Нагадаємо, компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая. Січень 2026 року став одним із найважчих місяців для компанії. Роздрібні продажі Tesla обвалилися на 45% у річному вимірі, склавши лише 18 485 одиниць. Це найнижчий показник американського автовиробника з листопада 2022 року.

Традиційна домінанта Tesla на китайському ринку дала тріщину. Model Y, яка роками очолювала рейтинги, у січні 2026 року опустилася на 20-те місце серед усіх легкових автомобілів у Китаї.

Читайте також

У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
29 березня, 20:44
Користувачі були вражені тим, що кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль в аеропорту
Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу (відео)
31 березня, 15:16
Нардеп пожартував про блокування Telegram у столиці
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
1 квiтня, 14:13
Візуалізація майбутнього фонтану
Фонтан замість Леніна. Кияни рознесли вщент проєкт столичної влади
9 квiтня, 14:00
Літня пара влаштувала сімейну фотосесію у парку в Черкасах
Літня пара з Черкас розчулила українців зворушливою фотосесією біля сакур (відео)
14 квiтня, 12:08
Ілон Маск висловився про свою освіту
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
16 квiтня, 13:26
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
21 квiтня, 08:21
Номер телефону Ірини Фаріон знову запрацював
Мобільний номер Фаріон повторно активовано: опубліковано фото з курорту
22 квiтня, 13:41
Нові правили поширюватимуться на YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші цифрові платформи
Турецький парламент схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років
Вчора, 10:04

Телеком

Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat
Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat
Турецький парламент схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років
Турецький парламент схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років
Уряд запустив низку онлайн-послуг для ветеранів
Уряд запустив низку онлайн-послуг для ветеранів
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: хто очолить компанію
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: хто очолить компанію
Хакери викрали криптовалюти на майже $300 млн
Хакери викрали криптовалюти на майже $300 млн
Кібератака на реєстри Мін’юсту: чи готова Україна до нових ударів і хто нині під прицілом
Кібератака на реєстри Мін’юсту: чи готова Україна до нових ударів і хто нині під прицілом

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
