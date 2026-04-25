Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat

XChat інтегрований у платформу X і використовує існуючий обліковий запис користувача

Американський мільярдер Ілон Маск презентував XChat – новий додаток для приватного спілкування, що інтегрований у платформу X. Про це пише «Главком».

Головною особливістю сервісу є використання наскрізного шифрування, яке забезпечується унікальною парою ключів та захищається PIN-кодом безпосередньо на пристрої користувача. Це гарантує, що доступ до переписки не матимуть навіть розробники платформи.

XChat працює на базі вже існуючих облікових записів X, що дозволяє користувачам миттєво підключати свої контакти без необхідності окремої реєстрації чи обміну номерами телефонів. Серед основних функцій месенджера – можливість редагування та видалення повідомлень для всіх учасників, блокування скріншотів, створення зникаючих повідомлень, а також обмін файлами великого розміру та масові групові чати. Розробники наголошують на повній відсутності реклами та відстеження користувачів у новому додатку.

Як відомо, соцмережа X оскаржила у суді накладений у грудні штраф Єврокомісії у розмірі €120 млн за недотримання вимог, передбачених Актом про цифрові послуги.

Повідомляється, що позов було подано до суду ЄС у Люксембурзі. Це перший масштабний виклик новим цифровим правилам Євросоюзу, які спрямовані на приборкання техгігантів. Сам штраф було накладено після тривалого розслідування, яке виявило три ключові проблеми на платформі.

