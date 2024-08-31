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Собаки-роботи вартістю €8 тис «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Собаки-роботи вартістю €8 тис «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild
ЗСУ мають відмінних помічників у вигляді собак-роботів
фото із відкритих джерел

ЗСУ на фронті використовують англійських собак-роботів

Україна використовує у бойових діях на Донбасі понад тридцять собак-роботів із Великої Британії з німецьким камуфляжем. Про це пише газета Bild.

ЗСУ використовують на Донбасі, де йдуть виснажливі бої, собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance. 

«Собаки-роботи пробираються крізь окопи та крізь хащі – там, де українські військові не повинні наражатися на зайву небезпеку і де безпілотники вже не бачать», – пише видання.

Зазначається, що це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох «лапах», керовані операторами. Вони можуть дістатися туди, куди не потрапить повітряний дрон, зокрема в середину будівель або в російські окопи. Собаки-роботи, оснащені відеокамерою, розвідують околиці, знаходять міни-пастки, обчислюють пересування підрозділів окупантів, що значно знижує ризик для розвідників ЗСУ.

Наразі у ЗСУ на фронті працює понад 30 собак-роботів. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької компанії Concamo їх практично не можна виявити. За даними Bild, робопси безшумно переміщаються полем бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом максимум 5 годин. Коштують вони в залежності від модифікації від €4 тис. до €8 тис.

«Це ніщо, в порівнянні з людським життям», – підкреслює Bild. Зазначається, що перші собаки-роботи Unitree Go2 Pro з'явилися на околицях Торецька – біля 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, команда українських розробників створила бойовий модуль для фронту, який завдяки штучному інтелекту завдає ударів по ворогу під час руху. Він має назву «Хижак». Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

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Теги: військові технології робототехника

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Собаки-роботи вартістю €8 тис «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild
Собаки-роботи вартістю €8 тис «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild
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