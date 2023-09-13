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Сусідня країна вирішила не видавати Україні біженців-уклоністів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня країна вирішила не видавати Україні біженців-уклоністів
Влада Угорщини виступила із заявою щодо українських біженців
фото з відкритих джерел

Заступник прем'єр-міністра Угорщини: «Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці»

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не видаватиме Україні біженців, які ухиляються від служби в армії, повідомляє видання Hungary Today.

Як повідомляє газета, угорський політик сказав: «Ми не проводимо розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з'ясувати, чи були вони покликані на військову службу. Угорщина не займається їхньою екстрадицією на Україну. Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід чи повернутися назад».

«Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих», – наголосив Жолт Шем'єн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Орбан зазначив, що для перемоги у війні головне кількісний ресурс. А в РФ він нібито явно більший, ніж той, що має Україна. 

«Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови», – каже він.

Орбан каже, що «глибоко симпатизує» Україні. Втім, у її перемогу не вірить. – «Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян – «Главком») своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її», – зазначив прем’єр.

До слова, Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких  правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі.

Деякі українські чоловіки нелегально виїхали за кордон вже після початку повномасштабної війни в Україні, щоб уникнути призову. Тепер Київ вимагає екстрадиції тих, хто допомагав у Польщі та інших країнах ЄС чинити ці правопорушення. 

За інформацією, отриманою Rzeczpospolita від Прикордонної служби, Польща за згодою з Україною уже видає Києву громадян країни, причетних до переправлення нелегальних іммігрантів до Європи. Варшава вже передала деяких українців відповідним службам.

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Теги: міністр війна біженці кордон Україна Віктор Орбан посол Угорщина призов до армії

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