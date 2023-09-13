Сусідня країна вирішила не видавати Україні біженців-уклоністів

Заступник прем'єр-міністра Угорщини: «Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці»

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не видаватиме Україні біженців, які ухиляються від служби в армії, повідомляє видання Hungary Today.

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Як повідомляє газета, угорський політик сказав: «Ми не проводимо розслідувань щодо будь-кого з українських біженців, щоб з'ясувати, чи були вони покликані на військову службу. Угорщина не займається їхньою екстрадицією на Україну. Усі українські біженці можуть вважати себе в Угорщині вільними людьми та самостійно вирішувати, чи залишитися їм у цій країні, чи вирушити на Захід чи повернутися назад».

«Всі біженці з України можуть почуватися в Угорщині у безпеці. Ми нікому не передамо ні їхні дані, ні їх самих», – наголосив Жолт Шем'єн.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Орбан зазначив, що для перемоги у війні головне кількісний ресурс. А в РФ він нібито явно більший, ніж той, що має Україна.

«Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови», – каже він.

Орбан каже, що «глибоко симпатизує» Україні. Втім, у її перемогу не вірить. – «Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян – «Главком») своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її», – зазначив прем’єр.

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До слова, Польща та інші країни ЄС уже працюють над запитами про екстрадицію українців, які за хабарі допомагали українським чоловікам покинути країну. Частину таких правопорушників Польща вже передає відповідним службам в Україні, зокрема у Дніпрі.

Деякі українські чоловіки нелегально виїхали за кордон вже після початку повномасштабної війни в Україні, щоб уникнути призову. Тепер Київ вимагає екстрадиції тих, хто допомагав у Польщі та інших країнах ЄС чинити ці правопорушення.

За інформацією, отриманою Rzeczpospolita від Прикордонної служби, Польща за згодою з Україною уже видає Києву громадян країни, причетних до переправлення нелегальних іммігрантів до Європи. Варшава вже передала деяких українців відповідним службам.