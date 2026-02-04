Головна Техно HiTech
У ChatGPT стався глобальний збій

У ChatGPT стався глобальний збій
Компанія-розробник OpenAI оперативно відреагувала на глобальний збій у ChatGPT

Увечері 3 лютого зафіксували масштабні перебої в роботі чат-бота ChatGPT, на які скаржилися користувачі з різних куточків світу. Масовий характер скарг почав стрімко зростати після 22:00, коли сервіс став недоступним для значної частини аудиторії. Про це пише «Главком».

Компанія-розробник OpenAI оперативно відреагувала на ситуацію, підтвердивши наявність технічних несправностей. У офіційному повідомленні представники компанії зазначили, що причину збою було ідентифіковано, після чого фахівці вжили необхідних заходів для стабілізації системи та контролю за процесом відновлення доступу.

Вже після 23:00 функціональність чат-бота почала поступово повертатися до норми. На цей час ChatGPT працює у штатному режимі, а всі сервіси розробника доступні без обмежень.

Як відомо, у бета-версії мобільного додатка ChatGPT для Android виявлено код, що вказує на підготовку до впровадження рекламних механізмів. Це може кардинально змінити бізнес-модель сервісу OpenAI, який досі залишався практично вільним від банерів. 

У коді знайшли прямі посилання на функції «пошукова реклама» та «карусель рекламних оголошень». Аналітики вважають, що такий крок відкриває безпрецедентні можливості для таргетованої реклами, оскільки ChatGPT отримує доступ до намірів користувача на рівні, недоступному традиційним пошуковикам. 

Раніше стало відомо, компанія OpenAI внесла зміни до своїх Правил використання, щоб зробити роботу ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту безпечнішою та відповідальнішою.

Згідно з новими положеннями, ChatGPT більше не надаватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах, навіть на прохання користувачів. Натомість система надаватиме лише загальну довідкову інформацію і спрямовуватиме до відповідних фахівців – лікарів, юристів чи консультантів.

