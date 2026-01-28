Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Готтумуккала невдовзі після призначення сам просив спеціальний дозвіл на використання ChatGPT
фото: cisagov

Жоден із файлів, які Готтумуккала завантажив до ChatGPT, не був засекречений

Тимчасовий керівник Агентства з кіберзахисту США Мадху Готтумуккала минулого літа завантажив конфіденційні документи про укладення контрактів у публічну версію ChatGPT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Готтумуккала незабаром після приходу в агентство в травні попросив спеціальний дозвіл від Управління головного інформаційного директора CISA на використання популярного інструменту штучного інтелекту. На той час додаток був заблокований для інших співробітників DHS.

Жоден із файлів, які Готтумуккала завантажив до ChatGPT, не був засекречений, за словами чотирьох чиновників. Але серед матеріалів були контрактні документи CISA з позначкою «тільки для службового користування» – урядове позначення інформації, яка вважається конфіденційною і не підлягає оприлюдненню.

Чотири чиновники повідомили, що сенсори кібербезпеки CISA виявили ці завантаження в серпні минулого року. Лише за перший тиждень серпня було кілька таких попереджень. Високопосадовці DHS згодом провели внутрішню перевірку, щоб оцінити, чи не було завдано шкоди безпеці уряду внаслідок цих витоків. Невідомо, до яких висновків дійшла перевірка.

Директор з питань громадських відносин CISA Марсі Маккарті зазначила, що Готтумуккала «отримав дозвіл на використання ChatGPT з контролем DHS» і що «це використання було короткостроковим і обмеженим». Маккарті додала, що агентство прагне «використовувати штучний інтелект та інші передові технології для модернізації уряду та виконання» виконавчого наказу Трампа про усунення перешкод для лідерства Америки в галузі штучного інтелекту.

Сам Готтумуккала обговорив зі старшими посадовцями DHS, що саме він завантажив у ChatGPT, а також зустрічався з головним інформаційним директором CISA Робертом Костелло та головним юрисконсультом Спенсером Фішером щодо інциденту та належного поводження з матеріалами.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. 

До слова, колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня 2024 року визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення.

Читайте також:

Теги: ChatGPT США кібербезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
30 грудня, 2025, 02:57
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
5 сiчня, 23:45
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
12 сiчня, 05:20
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
20 сiчня, 01:59
Аварія сталася на тлі сильного снігового шторму, який накрив значну частину Сполучених Штатів
У США розбився бізнес-джет
26 сiчня, 07:17
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45
Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
18 сiчня, 16:51
Трамп залишатиметься головою ради доти, доки не вирішить подати у відставку
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
21 сiчня, 06:40
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
26 сiчня, 11:35

Телеком

Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico
Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»: покрокова інструкція
Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»: покрокова інструкція
Селище на Київщині стало другим в Україні майданчиком для 5G
Селище на Київщині стало другим в Україні майданчиком для 5G
Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink
Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink
Франція може заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Франція може заборонити соцмережі для дітей до 15 років
Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом
Залежність молоді від соцмереж. Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua