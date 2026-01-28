Керівник агентства з кібербезпеки США завантажив службові документи у ChatGPT – Politico

Жоден із файлів, які Готтумуккала завантажив до ChatGPT, не був засекречений

Тимчасовий керівник Агентства з кіберзахисту США Мадху Готтумуккала минулого літа завантажив конфіденційні документи про укладення контрактів у публічну версію ChatGPT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Готтумуккала незабаром після приходу в агентство в травні попросив спеціальний дозвіл від Управління головного інформаційного директора CISA на використання популярного інструменту штучного інтелекту. На той час додаток був заблокований для інших співробітників DHS.

Жоден із файлів, які Готтумуккала завантажив до ChatGPT, не був засекречений, за словами чотирьох чиновників. Але серед матеріалів були контрактні документи CISA з позначкою «тільки для службового користування» – урядове позначення інформації, яка вважається конфіденційною і не підлягає оприлюдненню.

Чотири чиновники повідомили, що сенсори кібербезпеки CISA виявили ці завантаження в серпні минулого року. Лише за перший тиждень серпня було кілька таких попереджень. Високопосадовці DHS згодом провели внутрішню перевірку, щоб оцінити, чи не було завдано шкоди безпеці уряду внаслідок цих витоків. Невідомо, до яких висновків дійшла перевірка.

Директор з питань громадських відносин CISA Марсі Маккарті зазначила, що Готтумуккала «отримав дозвіл на використання ChatGPT з контролем DHS» і що «це використання було короткостроковим і обмеженим». Маккарті додала, що агентство прагне «використовувати штучний інтелект та інші передові технології для модернізації уряду та виконання» виконавчого наказу Трампа про усунення перешкод для лідерства Америки в галузі штучного інтелекту.

Сам Готтумуккала обговорив зі старшими посадовцями DHS, що саме він завантажив у ChatGPT, а також зустрічався з головним інформаційним директором CISA Робертом Костелло та головним юрисконсультом Спенсером Фішером щодо інциденту та належного поводження з матеріалами.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

До слова, колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня 2024 року визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення.