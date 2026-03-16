В Україні з'явиться найбільша у світі роботизована ферма

Комплекс із десятками роботів для доїння корів планують почати будувати у 2026 році

Компанія «Українська молочна компанія» планує у 2026 році розпочати будівництво першої черги найбільшої у світі роботизованої ферми для групового доїння корів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Open4business.

Проєкт передбачає запуск 60 роботів для доїння. У межах першої черги планують встановити 24 роботи, які забезпечуватимуть автоматизований процес доїння.

Особливістю майбутнього комплексу стане використання технології Batch milking. Вона поєднує безприв’язне утримання корів із повністю автоматизованим доїнням.

У компанії зазначають, що проєкт стане одним із найбільших і найтехнологічніших у світовій молочній галузі. Очікується, що роботизована система допоможе значно скоротити витрати на робочу силу. Крім того, вона зменшить ризики взаємодії працівників із тваринами та дозволить налаштовувати індивідуальну підгодівлю для кожної корови.

Також у проєкті передбачено спеціальне розміщення обладнання. Більшість технічних систем планують встановити у підвальному приміщенні під роботами, що дасть змогу проводити обслуговування без зупинки процесу доїння.

