В Україні з'явиться найбільша у світі роботизована ферма

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
В Україні з'явиться найбільша у світі роботизована ферма
На фермі встановлять десятки роботів для автоматичного доїння корів
фото: open4business

Комплекс із десятками роботів для доїння корів планують почати будувати у 2026 році

Компанія «Українська молочна компанія» планує у 2026 році розпочати будівництво першої черги найбільшої у світі роботизованої ферми для групового доїння корів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Open4business.

Проєкт передбачає запуск 60 роботів для доїння. У межах першої черги планують встановити 24 роботи, які забезпечуватимуть автоматизований процес доїння.

Особливістю майбутнього комплексу стане використання технології Batch milking. Вона поєднує безприв’язне утримання корів із повністю автоматизованим доїнням.

У компанії зазначають, що проєкт стане одним із найбільших і найтехнологічніших у світовій молочній галузі. Очікується, що роботизована система допоможе значно скоротити витрати на робочу силу. Крім того, вона зменшить ризики взаємодії працівників із тваринами та дозволить налаштовувати індивідуальну підгодівлю для кожної корови.

Також у проєкті передбачено спеціальне розміщення обладнання. Більшість технічних систем планують встановити у підвальному приміщенні під роботами, що дасть змогу проводити обслуговування без зупинки процесу доїння.

Раніше до України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Два таких роботи доставили в лютому. Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

Нагадаємо, що Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України. 

