Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
Розробники вважають, що робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі
фото: скриншот з відео

Розробники мало інвестували в уміння робота ходити

У Москві представили першого в Росії людиноподібного робота зі штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Робот, на ім'я Айдол, впав під час презентації. Робот повільно вийшов на сцену в супроводі двох людей під композицію Gonna Fly Now. Айдол спробував махнути рукою, але нахилився і впав. Презентацію відразу ж перервали, робота забрали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Лідер Національної технологічної коаліції Олексій Южаков попереджав, що розробники мало інвестували в уміння робота ходити. Засновник компанії «Айдол» Володимир Вітухін зазначив, що проблема виникла через стереокамери – вони чутливі до освітленості, а в залі було темно.

Під час другого виходу на сцену робот Айдол не без сторонньої допомоги зміг втриматися на ногах. Директор компанії-розробника Володимир Вітухін зазначив, що з роботом все буде добре.

Розробники розповіли, що робот «закриває три ключові функції людини: пересування на ногах, маніпуляція предметами і комунікація з людьми». Всі системи працюють офлайн, автономна робота розрахована до шести годин. Яку саме ШІ-систему використовують розробники, не уточнюється.

За словами розробників, жива міміка і вираження емоцій – «ключові відмінності Айдола від інших світових рішень». «Обличчя» робота може виражати не менше 12 базових емоцій, а також «сотні» мікровиразів.

Розробники вважають, що такий робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі – в банку, аеропорту або будь-якому публічному просторі.

До слова, китайська компанія Caiwa Technology працює над створенням першого у світі робота, призначеного для виношування дитини. Цей гуманоїд матиме штучну матку в черевній порожнині та зможе виношувати плід протягом 10 місяців. Прототип планується представити вже у 2026 році.

Читайте також:

Теги: росія штучний інтелект робототехніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних радіоактивних слідів не помічено, хоча ракета за словами росіян пролетіла 14 тис. км
Вся правда про ракету «Буревісник»
27 жовтня, 14:04
Російські домогосподарства втрачають доходи через війну
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
13 жовтня, 14:57
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
20 жовтня, 04:59
Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру
Зеленський відповів на нові забаганки Путіна: Ми нічого не будемо дарувати агресору
19 жовтня, 17:22
Безпілотники цієї ночі вдарили по НПЗ у Кстові та нафтохімзаводу в Стерлітамаку
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
4 листопада, 09:37
Анкара прагне зберегти поставки російського газу
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg
5 листопада, 15:27
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
10 листопада, 05:17
Ніколаєв народився у Кишиневі
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
4 листопада, 20:18

HiTech

У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO<sub>2</sub> на корисні продукти
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти
Австралія представила найдоступніший у світі мобільний лазер для ППО
Австралія представила найдоступніший у світі мобільний лазер для ППО
Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку
Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку
Понад 70 тис. вчених закликали до заборони розробки суперінтелекту
Понад 70 тис. вчених закликали до заборони розробки суперінтелекту
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua