У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав

Розробники вважають, що робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі

Розробники мало інвестували в уміння робота ходити

У Москві представили першого в Росії людиноподібного робота зі штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Робот, на ім'я Айдол, впав під час презентації. Робот повільно вийшов на сцену в супроводі двох людей під композицію Gonna Fly Now. Айдол спробував махнути рукою, але нахилився і впав. Презентацію відразу ж перервали, робота забрали.

Лідер Національної технологічної коаліції Олексій Южаков попереджав, що розробники мало інвестували в уміння робота ходити. Засновник компанії «Айдол» Володимир Вітухін зазначив, що проблема виникла через стереокамери – вони чутливі до освітленості, а в залі було темно.

Під час другого виходу на сцену робот Айдол не без сторонньої допомоги зміг втриматися на ногах. Директор компанії-розробника Володимир Вітухін зазначив, що з роботом все буде добре.

Розробники розповіли, що робот «закриває три ключові функції людини: пересування на ногах, маніпуляція предметами і комунікація з людьми». Всі системи працюють офлайн, автономна робота розрахована до шести годин. Яку саме ШІ-систему використовують розробники, не уточнюється.

За словами розробників, жива міміка і вираження емоцій – «ключові відмінності Айдола від інших світових рішень». «Обличчя» робота може виражати не менше 12 базових емоцій, а також «сотні» мікровиразів.

Розробники вважають, що такий робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі – в банку, аеропорту або будь-якому публічному просторі.

До слова, китайська компанія Caiwa Technology працює над створенням першого у світі робота, призначеного для виношування дитини. Цей гуманоїд матиме штучну матку в черевній порожнині та зможе виношувати плід протягом 10 місяців. Прототип планується представити вже у 2026 році.