У США недобудовану атомну станцію перетворять на завод для сонячної енергетики

У штаті Теннесі недобудованій атомній електростанції Фіппс-Бенд дадуть друге життя – на її базі збудують завод із виробництва полікремнію для сонячних панелей, повідомляє «Главком» із посиланням на PV Magazine.

Проєкт реалізує інвестиційна група Highland Materials. Під будівництво планують використати 56 гектарів землі, а річний обсяг виробництва складе 16 тис. тонн полікремнію з перспективою зростання до 20 тис. тонн. Цього вистачить для виготовлення сонячних батарей загальною потужністю до 11 гігават на рік.

Компанія впровадить енергоощадну технологію створення алюмінієво-кремнієвого сплаву, що зменшить витрати ресурсів і вплив на довкілля. Ініціатива має зміцнити енергетичну незалежність США, адже нині світовим лідером у виробництві полікремнію є Китай.

Highland Materials вже отримала понад $255 млн від федеральної програми підтримки інноваційних енергопроєктів. Дату запуску нового заводу поки не оголошено.

