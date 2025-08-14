Головна Техно HiTech
У США недобудовану атомну станцію перетворять на завод для сонячної енергетики

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У США недобудовану атомну станцію перетворять на завод для сонячної енергетики
Дату запуску нового заводу поки не оголошено
фото: Clifton Reed/Wikimedia

Проєкт реалізує інвестиційна група Highland Materials

У штаті Теннесі недобудованій атомній електростанції Фіппс-Бенд дадуть друге життя –  на її базі збудують завод із виробництва полікремнію для сонячних панелей, повідомляє «Главком» із посиланням на PV Magazine.

Проєкт реалізує інвестиційна група Highland Materials. Під будівництво планують використати 56 гектарів землі, а річний обсяг виробництва складе 16 тис. тонн полікремнію з перспективою зростання до 20 тис. тонн. Цього вистачить для виготовлення сонячних батарей загальною потужністю до 11 гігават на рік.

Компанія впровадить енергоощадну технологію створення алюмінієво-кремнієвого сплаву, що зменшить витрати ресурсів і вплив на довкілля. Ініціатива має зміцнити енергетичну незалежність США, адже нині світовим лідером у виробництві полікремнію є Китай.

Highland Materials вже отримала понад $255 млн від федеральної програми підтримки інноваційних енергопроєктів. Дату запуску нового заводу поки не оголошено.

Раніше ми писали, що нова система протиракетної оборони (ПРО) «Золотий купол» у США включатиме чотири ешелони захисту. Як пише «Главком», подробиці опублікувало агентство Reuters.

Згідно з урядовою презентацією, вперше оприлюдненою Reuters, адміністрація Трампа планує створити багатошарову систему протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), яка буде складатися з чотирьох рівнів – одного космічного і трьох наземних. За попередніми оцінками, проєкт коштуватиме $175 млрд і має бути завершений до 2028 року.

До слова, Пентагон запланував своє перше випробування системи протиракетної оборони «Золотий купол» перед наступними президентськими виборами у 2028 році.

