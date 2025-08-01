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Коли США зможуть випробувати новітню систему оборони «Золотий купол»: дані CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коли США зможуть випробувати новітню систему оборони «Золотий купол»: дані CNN
Випробування системи, заплановані на 2028 рік, можуть стати лише першою фазою програми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами співрозмовників медіа, «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу

Пентагон запланував своє перше випробування системи протиракетної оборони «Золотий купол» перед наступними президентськими виборами у 2028 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами співрозмовників, для військових чиновників встановили жорсткий термін, щоб довести, що вони можуть втілити в реальність бачення президента Дональда Трампа щодо космічного щита, який може захистити США. «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу», – зазначив співрозмовник CNN.

За словами співрозмовника CNN, випробування ракет плануються задовго до 2028 року. Дослідження планують назвати FTI-X, що розшифровується як «Інтегроване польотне випробування». Це означає, що випробування включатиме спільну роботу багатьох датчиків та систем озброєння «Золотого купола» для ураження кількох цілей.

Другий співрозмовник повідомив, що випробування, заплановані на 2028 рік, можуть стати лише першою фазою програми. За його словами, зараз проєкт зосереджений на швидкому розвитку та використанні вже наявних систем, щоб продемонструвати, що масштабна концепція протиракетного щита заслуговує на подальше фінансування.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа розширює коло партнерів для створення амбітної системи протиракетної оборони «Золотий купол». До проекту залучаються Amazon з його проектом Kuiper та великі підрядники оборонної галузі, оскільки напруженість у стосунках з Ілоном Маском загрожує домінуванню SpaceX у цій програмі вартістю $175 млрд.

До слова, у травні президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Міністерство оборони США завершило розробку архітектури та плану впровадження системи протиракетної оборони «Золотий купол».

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Теги: США системи ППО Пентагон

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