У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ

Ріс Гібберт міг би втратити зір, якби не пройшла операція

У Великій Британії вперше у світі пацієнту успішно видалили пухлину на гіпофізі за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Хірурги з лікарні Університетського коледжу Лондона заявили, що Ріс Гібберт, батько двох дітей із Бедфордширу, міг би втратити зір, якби не ця операція.

Інструмент на базі штучного інтелекту аналізував відеопотік з операції в режимі реального часу та надавав хірургам рекомендації щодо того, як оминути важливі, але приховані судини та нерви в мозку. Це дозволило їм безпечно видалити якомога більшу частину пухлини.

Зазначається, що 18 місяців тому 48-річний Гібберт знепритомнів під час пішої прогулянки. Сканування мозку показало, що у нього на гіпофізі росте 11-міліметрова доброякісна пухлина, яка згодом почала тиснути на зорові нерви, обмежуючи периферичний зір. Гібберт також почав спотикатися об речі, відчував сильну втому та запаморочення.

Коли хірурги запропонували чоловіку стати першою людиною, якій спробують зробити операцію за допомогою спеціального інструменту штучного інтелекту, він не вагався.

До слова, науковці зі Стенфордського університету вперше за допомогою штучного інтелекту створили нові віруси, яких раніше не існувало в природі. Йдеться про бактеріофаги – віруси, що заражають бактерії й не становлять небезпеки для людей чи тварин.