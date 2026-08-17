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«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
Голубовська заявила про руйнацію вищої медичної школи в Україні
фото з архіву Ольги Голубовської

За словами Голубовської, професори, доценти медичних вишів тепер не є лікарями, бо їх... не визнає Національна служба здоров'я

Українська вища медична школа протягом останніх десятиліть зіткнулася із системними проблемами, а окремі наслідки реформ професорка-інфекціоністка Ольга Голубовська назвала абсурдними. Зокрема, висококваліфіковані викладачі медичних вишів можуть юридично не мати права працювати з пацієнтами в лікарнях. Про це Голубовська розповіла в інтерв'ю «Главкому».

За словами професорки, руйнація традиційних медичних шкіл розпочалася ще у 1990-х роках. Однією з ключових проблем вона назвала становище клінічних кафедр у лікувальних закладах.

«Багато чого змінилося. Але я багато років викладаю у вищому медичному навчальному закладі, розумію, що таке медична освіта, а ще більше – що таке медичні школи. Так ось, руйнація цих шкіл почалася ще десь у 90-ті роки. Клінічні кафедри постійно опиняються в становищі, коли немає сприяння нормальному навчальному процесу. Якщо сказати зовсім просто – ці кафедри нікому не потрібні в лікувальних закладах», – заявила Голубовська.

Окремо професорка звернула увагу на становище викладачів медичних вишів після проведення реформ. «А з останніми реформами дійшли взагалі до абсурду: викладачі медичних вишів – професори, доценти, висококваліфіковані фахівці, серед яких хірурги, що роблять унікальні операції, – не є лікарями в системі Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Тобто професор, який працює на кафедрі, юридично може навіть не мати права піти подивитися хворого. Звичайно, ми ходимо, консультуємо. У мене така спеціальність, що мене часто запрошують. Але ви розумієте ступінь цього безладу і деморалізації вищої медичної школи?» – наголосила вона.

За словами Голубовської, особливо яскраво проблема проявилася під час пандемії коронавірусу. «Під час пандемії це доходило до абсурду. Коли був локдаун, фахівці кафедр брали на себе величезний тягар: готували нормативні документи, навчали лікарів, працювали з хворими у клініках. Але коли співробітник кафедри замовляв таксі, яке перевозило медиків, тому що транспорт у той час не ходив, йому відповідали: НСЗУ не підтверджує, що ви лікар, тому ми до вас не приїдемо. Добирайтеся як хочете», – розповіла професорка.

Голубовська вважає, що такі проблеми деморалізують медичне середовище. «Я часто емоційно реагую на такі речі, і люди іноді не розуміють чому. А тому, що вони не усвідомлюють ступеня морального падіння. Як працювати в деморалізованому середовищі? Медицина – це не про «вкрав чи не вкрав». Тут людина або вижила, або померла», – сказала вона.

Професорка також порівняла українську модель із європейською практикою університетських клінік та навела приклад відомого українського хірурга Петра Фоміна.

«У Європі є університетські клініки. У нас їх поки немає в такій кількості, тож навіщо створювати такий нонсенс? Наведу приклад Петра Дмитровича Фоміна – унікального хірурга, якого, на жаль, уже немає. Він розповідав мені: «Я роблю операцію, а мою операцію записує на себе завідувач відділення або інший лікар». Бо в системі (НСЗУ – «Главком») він фактично не був лікарем», – зазначила Голубовська.

За словами професорки, ситуація залежить і від керівництва конкретної лікарні. Якщо адміністрація створює необхідні умови, кафедри можуть нормально працювати. Водночас через прогалини у системі рекомендації навіть відомого фахівця, якого НСЗУ не ідентифікує як лікаря, юридично можуть не виконуватися.

Голубовська також згадала досвід роботи під керівництвом академіка Жанни Возіанової. Тоді до щоденних розборів після чергувань залучали лікарів, медичних сестер та студентів шостого курсу. На думку професорки, саме така система формувала повноцінну медичну школу. На думку Голубовської, багаторічні проблеми вже позначилися на медичній освіті.

Нагадаємо, професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому розповіла про знищення медичних шкіл, скрутне становище лікарів клінічних кафедр, кризу екстреної допомоги, кадровий голод і навіть втрату поваги до професії, яку завжди шанували.

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Теги: здоров'я медик медицина Ольга Голубовська

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«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
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