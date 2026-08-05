Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям

Шанувальники підтримали Коляденка у мережі

Український хореограф Дмитро Коляденко поскаржився на проблеми із здоровʼям. Артист розповів, через яку новину він опинився у депресивному стані. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Дмитро Коляденко відомий яскравим вбранням не лише на сцені, але й у повсякденному житті. Його образ завжди доповнювали різні окуляри. Однак тепер йому доведеться носити справжні окуляри для зору. За словами Коляденка, він має проблеми із зором.

«Не думав, що так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, в 55 років, мені приписали лікарі: «Треба»…. І привіт, депресія».

фото: скриншот Instagram

Хореограф зізнався, що не очікував таких змін у 55 років. Він також іронічно зауважив, що протягом багатьох років носив окуляри для стилю, однак тепер їх доведеться одягти для зору.

На фото у дописі Коляденко показав, як виглядають його нові окуляри. Користувачі підтримали хореографа та зауважили, що йому пасує з новим аксесуаром.

«Ви завжди гарний, навіть в окулярах».

фото: скриншот Instagram

«Якщо це дійсно так)) то запасіться парочкою, бо їх вічно в потрібний момент не вистачає».

«Гарно!»

фото: скриншот Instagram

«Вау».

Нагадаємо, новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується.