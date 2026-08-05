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Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Невідʼємною частиною образу Дмитра Коляденка є окуляри
фото: Новий канал

Шанувальники підтримали Коляденка у мережі

Український хореограф Дмитро Коляденко поскаржився на проблеми із здоровʼям. Артист розповів, через яку новину він опинився у депресивному стані. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Дмитро Коляденко відомий яскравим вбранням не лише на сцені, але й у повсякденному житті. Його образ завжди доповнювали різні окуляри. Однак тепер йому доведеться носити справжні окуляри для зору. За словами Коляденка, він має проблеми із зором.

«Не думав, що так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, в 55 років, мені приписали лікарі: «Треба»…. І привіт, депресія».

Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям фото 1
фото: скриншот Instagram

Хореограф зізнався, що не очікував таких змін у 55 років. Він також іронічно зауважив, що протягом багатьох років носив окуляри для стилю, однак тепер їх доведеться одягти для зору.

На фото у дописі Коляденко показав, як виглядають його нові окуляри. Користувачі підтримали хореографа та зауважили, що йому пасує з новим аксесуаром.

  • «Ви завжди гарний, навіть в окулярах».
Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Якщо це дійсно так)) то запасіться парочкою, бо їх вічно в потрібний момент не вистачає».
  • «Гарно!»
Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Вау».

Нагадаємо, новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується.

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Теги: артист шоубіз здоров'я

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