Дмитро Коляденко повідомив про проблеми зі здоровʼям
Шанувальники підтримали Коляденка у мережі
Український хореограф Дмитро Коляденко поскаржився на проблеми із здоровʼям. Артист розповів, через яку новину він опинився у депресивному стані. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.
Дмитро Коляденко відомий яскравим вбранням не лише на сцені, але й у повсякденному житті. Його образ завжди доповнювали різні окуляри. Однак тепер йому доведеться носити справжні окуляри для зору. За словами Коляденка, він має проблеми із зором.
«Не думав, що так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, в 55 років, мені приписали лікарі: «Треба»…. І привіт, депресія».
Хореограф зізнався, що не очікував таких змін у 55 років. Він також іронічно зауважив, що протягом багатьох років носив окуляри для стилю, однак тепер їх доведеться одягти для зору.
На фото у дописі Коляденко показав, як виглядають його нові окуляри. Користувачі підтримали хореографа та зауважили, що йому пасує з новим аксесуаром.
- «Ви завжди гарний, навіть в окулярах».
- «Якщо це дійсно так)) то запасіться парочкою, бо їх вічно в потрібний момент не вистачає».
- «Гарно!»
- «Вау».
Нагадаємо, новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується.
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