Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ШІ може точно діагностувати хвороби очей: що завадило лікарям його використовувати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
ШІ може точно діагностувати хвороби очей: що завадило лікарям його використовувати
Сучасні технології допомагають лікарям, але повністю замінити їх не можуть
фото: з відкритих джерел

Штучний інтелект показав високу точність у діагностиці, але лікарі використовували його лише в частині обстежень

У Китаї дослідники перевірили, як штучний інтелект може бути інтегрований у роботу офтальмологічної клініки. Система навчилася з високою точністю виявляти низку захворювань очей, однак лікарі спочатку використовували її лише під час невеликої частини обстежень. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine.

Експеримент провели в AI-TEC (AI-Agent Augmented Tsinghua Eye Clinic) – клініці, створеній дослідниками з Пекіна. Штучний інтелект інтегрували в різні етапи роботи з пацієнтами – від попередньої консультації та обстеження до аналізу знімків очей і подальшого спостереження.

Лікарі при цьому не були усунуті від процесу. Вони контролювали роботу системи та надавали їй зворотний зв'язок.

Які результати показав ШІ

На початку експерименту система мала відносно невисоку точність під час виявлення деяких захворювань, зокрема глаукоми та вікової макулярної дегенерації.

Дослідники з'ясували, що для вдосконалення системи важливішими виявилися не просто великі обсяги даних, а якісні медичні зображення з точними позначками. Для повторного навчання ШІ офтальмологи надали 1426 таких знімків.

Ці дані дали кращий результат, ніж майже 27 тис. зображень, які використовувалися на початковому етапі, але були менш якісними або недостатньо детально промаркованими.

Після оновлення навчальних даних показник AUROC, який використовують для оцінювання точності діагностичних систем, перевищив 0,93. Це свідчило про високу здатність системи розрізняти наявність і відсутність захворювання.

Чому лікарі не поспішали користуватися ШІ

Попри високі показники, інтеграція системи в реальну роботу клініки виявилася складнішою.

Через п'ять місяців після початку експерименту лише 41 із 1113 обстежень за відповідний місяць проводилися із використанням процесів AI-TEC. Це становило 3,8%.

Наступного місяця показник зріс до 259 із 1126 обстежень, або 23%. Дослідники пов'язують це зі змінами в роботі системи: її зробили швидшою та зручнішою для медичного персоналу, зокрема скоротили кількість необхідних дій і обсяг ручного введення даних.

Таким чином, навіть точний алгоритм не обов'язково стає популярним інструментом серед лікарів. Якщо використання технології вимагає додаткового часу або ускладнює звичний робочий процес, медики можуть просто не застосовувати її регулярно.

Який висновок зробили дослідники

Автори роботи наголошують, що штучний інтелект і лікарі по-різному підходять до оцінювання пацієнта. Система може аналізувати знімок і визначати ймовірність певного захворювання, тоді як лікар оцінює також симптоми, скарги пацієнта та інші обставини.

Тому висока точність алгоритму під час аналізу медичних зображень сама по собі ще не означає, що технологія покращує медичну допомогу.

Дослідники дійшли висновку, що для успішного використання ШІ в медицині необхідні щонайменше три умови: якісні дані для навчання, зручна інтеграція технології у робочий процес і швидкий зворотний зв'язок від медиків.

На думку науковців, оцінювати такі системи потрібно не лише за точністю діагностики, а й за тим, чи справді вони допомагають лікарям працювати ефективніше та покращують результати лікування пацієнтів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що штучний інтелект не лише змінює наявні професії, а й створює нові робочі місця. Зокрема, зростає попит на фахівців, які потрібні для роботи дата-центрів, а також на інженерів, розробників і спеціалістів із даних.

Читайте також:

Теги: технології лікарня штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Atalanta випустила новий інструмент кіберзахисту Argo
У США створено нову ШІ-систему для захисту критичних об'єктів
20 серпня, 01:32
Для студентів YouTube також підняв ціну
YouTube майже вдвічі підвищив вартість підписки для українців
21 серпня, 09:57
Відсутність антен передачі даних підтвердила повністю автономний режим польоту дрона
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
Китайські виробники активно тестують нові технології у робототехніці
Китайський робот побив легендарний світовий рекорд Усейна Болта на 100 метрів
23 серпня, 14:39
Зброї перемоги не існує, вважає Лев Пашко
27-річний підполковник і Герой України розповів про «зброю перемоги»
30 серпня, 17:15
За даними доповіді, потрібне швидке й тривале скорочення викидів парникових газів, зокрема метану
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
3 вересня, 04:10
Компанія планує спрямувати на розвиток автономних транспортних засобів понад $10 млрд
Uber скоротив понад 3000 працівників і зробив ставку на роботаксі
3 вересня, 02:02
Ринок праці змінюється нерівномірно: скорочення в одних професіях супроводжується появою нових робочих місць в інших
ШІ створює нові робочі місця там, де їх не чекали: що показали нові дані
14 вересня, 10:23
Стаціонарне відділення Київської обласної клінічної лікарні
Київська обласна клінічна лікарня змінила назву та статут
14 вересня, 14:28

HiTech

Вчені вчать штучний інтелект розуміти тварин: що вже вдалося розшифрувати
Вчені вчать штучний інтелект розуміти тварин: що вже вдалося розшифрувати
ШІ може точно діагностувати хвороби очей: що завадило лікарям його використовувати
ШІ може точно діагностувати хвороби очей: що завадило лікарям його використовувати
Вашингтон озвучив плани щодо розвитку ШІ на тлі конкуренції з Китаєм
Вашингтон озвучив плани щодо розвитку ШІ на тлі конкуренції з Китаєм
Робот зі ШІ може стати ведучим: Люкс ФМ звернулося до Ради
Робот зі ШІ може стати ведучим: Люкс ФМ звернулося до Ради
Відомий мільярдер розповів, чому ШІ складніше контролювати
Відомий мільярдер розповів, чому ШІ складніше контролювати
Microsoft вирішила обмежити ШІ: які правила встановила компанія
Microsoft вирішила обмежити ШІ: які правила встановила компанія

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
84K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua