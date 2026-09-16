Вчені вчать штучний інтелект розуміти тварин: що вже вдалося розшифрувати

Мільйони сигналів тварин можуть приховувати інформацію, яку люди досі не вміли прочитати

Вчені вже знаходять у звуках тварин закономірності, схожі на «імена» та «діалекти»

Штучний інтелект може допомогти людям краще зрозуміти, як тварини спілкуються між собою. Дослідники вже аналізують за допомогою алгоритмів великі масиви звуків різних видів і знаходять у них закономірності, які раніше було складно помітити. Про це пише аргентинське видання La Nación, передає «Главком».

Вчені шукають закономірності у спілкуванні тварин

Розвиток штучного інтелекту змінив підхід до дослідження комунікації тварин. Якщо раніше науковці переважно намагалися навчити тварин людських слів або жестів, тепер вони дедалі частіше намагаються зрозуміти власні системи спілкування різних видів.

Алгоритми можуть аналізувати величезні обсяги аудіозаписів та шукати повторювані структури. Потім дослідники порівнюють ці сигнали з поведінкою тварин і ситуаціями, у яких вони виникають.

Такий підхід використовують, зокрема, для дослідження кашалотів. Вони видають серії клацань, які можуть мати різні комбінації та варіації. Науковці намагаються встановити, чи пов'язані певні послідовності звуків із конкретною поведінкою або соціальними ситуаціями.

Один із найбільших проєктів у цій сфері – Project CETI. Його учасники збирають величезні масиви даних про комунікацію кашалотів і застосовують машинне навчання, щоб знайти в них закономірності.

Поки дослідники не стверджують, що розшифрували мову цих тварин. Йдеться про пошук структури та перевірку припущень щодо значення окремих сигналів.

У тварин виявляють «діалекти» та звернення на ім'я

Подібні дослідження проводять і з іншими видами.

За допомогою аналізу великих масивів вокалізацій науковці виявили складні закономірності у спілкуванні кажанів. Їхні сигнали можуть бути пов'язані з різними соціальними ситуаціями, зокрема конфліктами, їжею або місцем для відпочинку.

Дослідники також знаходять регіональні відмінності у комунікації деяких видів. Такі особливості умовно можна порівняти з людськими діалектами.

Складною виявилася і система спілкування слонів. Є дані, що вони можуть використовувати окремі звуки для звернення до конкретних особин. Це явище дослідники порівнюють із використанням власних імен.

Такі відкриття змінюють саме питання, яке ставлять науковці. Тепер вони намагаються не з'ясувати, чи може тварина повторити людське слово, а зрозуміти, як вона сама передає інформацію представникам свого виду.

Чи стане ШІ перекладачем між людиною і твариною

Розвиток великих мовних моделей породив питання, чи можна застосувати подібні технології для комунікації між різними видами.

Теоретично штучний інтелект може аналізувати сигнали тварин, зіставляти їх із поведінкою та навколишніми обставинами, а потім визначати закономірності між певними звуками та ситуаціями.

Однак говорити про готовий перекладач із «мови» тварин поки зарано. Науковці ще мають встановити, чи містять сигнали різних видів складні поняття, які можна зіставити з людською мовою.

Також залишається відкритим питання, чи здатні тварини комбінувати сигнали для створення нових значень. Саме така здатність є однією з ключових характеристик людської мови.

Людина може говорити з твариною через ШІ

Якщо вченим вдасться встановити значення великої кількості сигналів, у майбутньому штучний інтелект потенційно може стати посередником між людиною і твариною.

У такому випадку людина передаватиме системі повідомлення, ШІ перетворюватиме його на відповідний сигнал, а відповідь тварини алгоритм аналізуватиме у зворотному напрямку.

Проте навіть такий сценарій залишається гіпотетичним. За словами Хуана Круса Баляна, редактора El Gato y la Caja, який досліджує тему комунікації між видами, людство сьогодні ближче до розуміння тварин, ніж будь-коли раніше. Водночас невідомо, чи мають вони мовні здібності, достатньо близькі до людських для повноцінної розмови.

Саме тому науковці поки не говорять про можливість буквально «поговорити» з твариною. Натомість штучний інтелект уже дозволяє аналізувати комунікацію інших видів у масштабах, які раніше були практично недоступними.

Якщо подальші дослідження підтвердять, що сигнали тварин мають складну структуру та можуть передавати конкретні поняття, це може суттєво змінити уявлення людей про інтелект і комунікацію інших видів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Microsoft представила проєкт кодексу поведінки для штучного інтелекту. Компанія пропонує залишати ШІ під змістовним контролем людини та вважає безпеку важливішою за автономність моделей. Згідно з документом, системи не повинні опиратися командам про паузу чи вимкнення, приховувати свої дії, самостійно розширювати повноваження або імітувати свідомість