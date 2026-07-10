Україна отримала від Світового банку понад $3 млрд: на що підуть гроші

Свириденко: транш став можливим після ухвалення 13 законів та 7 підзаконних актів

До державного бюджету України надійшло 3,35 млрд доларів у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

На що підуть гроші

За словами Свириденко, отримане фінансування спрямують на підтримку макрофінансової стабільності держави та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану – зокрема ключових соціальних і гуманітарних програм. Транш став результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську. Частину коштів вдалося залучити завдяки гарантіям урядів Великої Британії та Японії.

«Ці кошти є результатом масштабної роботи уряду та парламенту над реформами, – зазначила Свириденко. – Вони допоможуть не лише підтримати стабільність бюджету, а й закласти фундамент для відновлення приватного сектору та створення нових робочих місць для українців».

Які реформи виконала Україна

Транш став можливим після того, як Україна виконала низку вимог програми. Для цього Кабінет міністрів та Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних актів.

Зміни охопили одразу кілька стратегічних сфер:

удосконалення системи публічних закупівель;

інтеграцію українських енергетичних ринків із європейськими;

розвиток факторингу та трансформацію аграрного сектору;

підтримку бізнесу ветеранів та оновлення житлової політики;

модернізацію професійної та дошкільної освіти;

впровадження системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року – за умови виконання Україною подальших вимог Світового банку.

Нагадаємо, 23 червня рада директорів Світового банку схвалила для України програму фінансування обсягом $3,39 млрд – саме в межах цієї програми кошти й надійшли до бюджету. До слова, під час URC 2026 Свириденко також повідомляла про низку інших домовленостей із партнерами – зокрема запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України.