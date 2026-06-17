Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Україна отримає закон про ШІ і власну мовну модель – Мінцифри

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримає закон про ШІ і власну мовну модель – Мінцифри
Закон про штучний інтелект має врахувати інтереси суспільства, держави та бізнесу й синхронізувати українське законодавство з правилами ЄС
фото ілюстративне

Робоча група розробить закон до кінця 2026 року, а українська мовна модель вийшла на закрите бета-тестування

Мінцифри провело перше засідання робочої групи з правового регулювання штучного інтелекту – до кінця 2026 року відомство планує ухвалити закон про ШІ, який синхронізує українське законодавство з правилами ЄС. Водночас стало відомо, що українська мовна модель «Сяйво», яку Мінцифри розробляє спільно з «Київстаром», вийшла на закрите бета-тестування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри та DOU.

Що передувало закону

Перш ніж запровадити законодавчі обмеження, Мінцифри дало бізнесу час підготуватися. За цей час відомство опублікувало Дорожню карту та Білу книгу з регулювання ШІ – документи, які пояснюють, як компаніям готуватися до європейського AI Act. Паралельно розробили 11 рекомендацій для безпечної роботи з алгоритмами.

Запрацювала й регуляторна пісочниця – майданчик, де компанії можуть тестувати свої ШІ-продукти під наглядом експертів. За рік надійшло 90 заявок, 15 рішень уже пройшли перевірку. У 2026 році вийшов оновлений «Словник термінів ШІ 2.0» – спільна мова для юристів і розробників.

Крім того, 14 провідних технологічних компаній – серед них Grammarly, MacPaw, SoftServe та Uklon – створили першу в Україні організацію з етичного використання ШІ. Україна також підписала Декларацію Блетчлі та Рамкову конвенцію Ради Європи щодо ШІ.

Наступний крок – закон

Протягом 2026 року робоча група розробить закон про штучний інтелект, який має врахувати інтереси суспільства, держави та бізнесу.

«Україна успішно проходить етап підготовки та саморегуляції і готова до чітких законодавчих правил. Цей закон синхронізує наше поле з правилами ЄС. Українські розробники зможуть упевнено виходити на міжнародні ринки, а держава закріпить статус глобального лідера в AI-трансформації», – зазначили в Мінцифри.

«Сяйво» пішло на тести

Українська мовна модель «Сяйво» вийшла на закрите бета-тестування. Інженери вже навчили модель на великому масиві даних і налаштували її відповіді – зараз команда займається фінальним калібруванням.

До оцінки прототипу залучили чотири наукові комітети – лінгвістичний, історичний, технічний та етико-правовий. Наразі тестують зменшену версію, яку потім масштабують до повноцінної великої моделі. Готову «Сяйво» інтегрують у державні послуги та комерційні IT-сервіси. 

«Сяйво» – перша національна велика мовна модель України. Її спільно розробляють Мінцифри та мобільний оператор «Київстар»: міністерство відповідає за стратегію та контент, «Київстар» – за інженерні команди та хмарну інфраструктуру.

В основі моделі – відкрита розробка Gemma 3 від Google, оптимізована для роботи з українською мовою. «Чим більше ми додаємо якісних українських даних – тим краще моделі розуміють українську мову і контекст», – пояснив керівник Центру штучного інтелекту при Мінцифри Роман Кислий.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» повідомляв про голосування в «Дії» за назву майбутньої мовної моделі – переможцем стала назва «Сяйво». До слова, нещодавно «Главком» писав про оновлений словник термінів ШІ від Мінцифри.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Google продукти закон держава Україна модель словник Київстар розробка обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конгрес ухвалив найважливіше рішення для України за часів Трампа. Що відбувалось за лаштунками
Конгрес ухвалив найважливіше рішення для України за часів Трампа. Що відбувалось за лаштунками
5 червня, 07:30
Втрачаючи Україну, Польща втрачає майбутнє
Втрачаючи Україну, Польща втрачає майбутнє
13 червня, 14:33
Співачку MamaRika «закружило»: що з нею не так? 10 запитань до мовознавиці
Співачку MamaRika «закружило»: що з нею не так? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №61
30 травня, 08:45
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним завершення активної фази війни до зими
Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада
1 червня, 20:05
Союзники намагаються зміцнити підтримку України
Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд
7 червня, 02:12
Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні
Зеленський прибув до Лондона на зустріч із лідерами Європи
7 червня, 18:29
Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука»
Фонд держмайна знайшов, кому передати «трубу Медведчука»
9 червня, 23:40
Самохідні установки армії Польщі
Польща вимагає від Євросоюзу €450 млн компенсації за зброю для України
11 червня, 17:45
Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються підтримки України
Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання – Politico
14 червня, 17:35

HiTech

Україна отримає закон про ШІ і власну мовну модель – Мінцифри
Україна отримає закон про ШІ і власну мовну модель – Мінцифри
Суд визнав позов Маска проти OpenAI безглуздим і закрив справу
Суд визнав позов Маска проти OpenAI безглуздим і закрив справу
Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект
У Бразилії померла жінка, її родина звинувачує штучний інтелект
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua