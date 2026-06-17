Україна отримає закон про ШІ і власну мовну модель – Мінцифри

Закон про штучний інтелект має врахувати інтереси суспільства, держави та бізнесу й синхронізувати українське законодавство з правилами ЄС

Робоча група розробить закон до кінця 2026 року, а українська мовна модель вийшла на закрите бета-тестування

Мінцифри провело перше засідання робочої групи з правового регулювання штучного інтелекту – до кінця 2026 року відомство планує ухвалити закон про ШІ, який синхронізує українське законодавство з правилами ЄС. Водночас стало відомо, що українська мовна модель «Сяйво», яку Мінцифри розробляє спільно з «Київстаром», вийшла на закрите бета-тестування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри та DOU.

Що передувало закону

Перш ніж запровадити законодавчі обмеження, Мінцифри дало бізнесу час підготуватися. За цей час відомство опублікувало Дорожню карту та Білу книгу з регулювання ШІ – документи, які пояснюють, як компаніям готуватися до європейського AI Act. Паралельно розробили 11 рекомендацій для безпечної роботи з алгоритмами.

Запрацювала й регуляторна пісочниця – майданчик, де компанії можуть тестувати свої ШІ-продукти під наглядом експертів. За рік надійшло 90 заявок, 15 рішень уже пройшли перевірку. У 2026 році вийшов оновлений «Словник термінів ШІ 2.0» – спільна мова для юристів і розробників.

Крім того, 14 провідних технологічних компаній – серед них Grammarly, MacPaw, SoftServe та Uklon – створили першу в Україні організацію з етичного використання ШІ. Україна також підписала Декларацію Блетчлі та Рамкову конвенцію Ради Європи щодо ШІ.

Наступний крок – закон

Протягом 2026 року робоча група розробить закон про штучний інтелект, який має врахувати інтереси суспільства, держави та бізнесу.

«Україна успішно проходить етап підготовки та саморегуляції і готова до чітких законодавчих правил. Цей закон синхронізує наше поле з правилами ЄС. Українські розробники зможуть упевнено виходити на міжнародні ринки, а держава закріпить статус глобального лідера в AI-трансформації», – зазначили в Мінцифри.

«Сяйво» пішло на тести

Українська мовна модель «Сяйво» вийшла на закрите бета-тестування. Інженери вже навчили модель на великому масиві даних і налаштували її відповіді – зараз команда займається фінальним калібруванням.

До оцінки прототипу залучили чотири наукові комітети – лінгвістичний, історичний, технічний та етико-правовий. Наразі тестують зменшену версію, яку потім масштабують до повноцінної великої моделі. Готову «Сяйво» інтегрують у державні послуги та комерційні IT-сервіси.

«Сяйво» – перша національна велика мовна модель України. Її спільно розробляють Мінцифри та мобільний оператор «Київстар»: міністерство відповідає за стратегію та контент, «Київстар» – за інженерні команди та хмарну інфраструктуру.

В основі моделі – відкрита розробка Gemma 3 від Google, оптимізована для роботи з українською мовою. «Чим більше ми додаємо якісних українських даних – тим краще моделі розуміють українську мову і контекст», – пояснив керівник Центру штучного інтелекту при Мінцифри Роман Кислий.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» повідомляв про голосування в «Дії» за назву майбутньої мовної моделі – переможцем стала назва «Сяйво». До слова, нещодавно «Главком» писав про оновлений словник термінів ШІ від Мінцифри.