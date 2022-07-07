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    Політика

    Facebook заблокував пост Порошенка про російських окупантів

    Допис Порошенка про окупантів було видалено соцмережею Цукерберга - Facebook заблокував пост Порошенка про російських окупантів
    Допис Порошенка про окупантів було видалено соцмережею Цукерберга
    фото з відкритих джерел

    Соцмережа не вперше блокує дописи користувачів про російську агресію

    Соцмережа Facebook заблокувала пост п'ятого президента України Петра Порошенка, у якому він згадував воєнні злочини рашистів. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Повідомлення про блокування допису Порошенка

    Повідомлення про блокування допису Порошенка

    «Нема біди. Ніщо і ніхто не зупинить нас, українців, доносити правду всьому світові про дії окупантів на нашій землі. Ми знайдемо інші слова, щоб описати злочини російських убивць, але це не змінить нашого ставлення до них», – написав експрезидент.

    Раніше керівництво Facebook та Instagram обіцяло рідше блокувати українців.

    Нагадаємо, Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.

    А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.

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    Теги: Петро Порошенко росія окупанти війна Україна Facebook Instagram окупація #stoprussia
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    Facebook заблокував пост Порошенка про російських окупантів