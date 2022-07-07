Facebook заблокував пост Порошенка про російських окупантів
Соцмережа не вперше блокує дописи користувачів про російську агресію
Соцмережа Facebook заблокувала пост п'ятого президента України Петра Порошенка, у якому він згадував воєнні злочини рашистів. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Раніше керівництво Facebook та Instagram обіцяло рідше блокувати українців.
Нагадаємо, Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.
А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.