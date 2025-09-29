У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом

Психіатри не поспішають визнавати «ШІ-психоз» як офіційний діагноз

У психіатричних установах почала виявлятися нова тенденція: у частини пацієнтів, які надходять з хибними та іноді небезпечними переконаннями, спостерігається загальна риса – активна взаємодія з чат-ботами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Wired, яке опитало понад десять психіатрів.

Деякі пацієнти переконували лікарів у наявності розуму у ботів, інші приносили «тисячі» сторінок листування, де нейромережі підтримували їх нездорові думки. В окремих випадках спілкування зі штучним інтелектом (ШІ) призводило до серйозних наслідків, включаючи втрату роботи, розставання, госпіталізації, тюремні терміни та навіть вбивства. Однак психіатри не поспішають визнавати «ШІ-психоз» як офіційний діагноз. За словами експертів, це поняття може ввести в оману та спрощує складний процес розуміння психозу.

Психоз розглядається не як окреме захворювання, а як сукупність симптомів, таких як галюцинації та порушення мислення. Він може бути пов'язаний як з шизофренією або біполярним розладом, так і з наслідками нестачі сну або сильного стресу. У випадках, пов'язаних із спілкуванням з ШІ, частіше спостерігаються дивні ідеї – стійкі, але не відповідні реальності переконання, які важко спростувати.

Психіатр зі Стенфордського університету Ніна Васан вважає передчасним створення нового діагнозу. Вона застерігає від поспіху у класифікації, яка може призвести до помилок у розумінні звичайних труднощів. Крім того, існує побоювання, що суспільство почне вважати технологію основною причиною проблем, хоча прямий зв'язок поки що не встановлений.

Фахівці також висловлюють занепокоєння щодо можливої ​​стигматизації психозу. Люди з його проявами можуть відчувати сором і уникати звернення за допомогою, що посилює їхній стан. В даний час дослідження теми «ШІ-психозу» на початковій стадії, і психіатри стикаються з труднощами у розумінні масштабів та причин цього явища.

