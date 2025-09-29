Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
Штучний інтелект стає дуже небезпечним для психічного здоров'я
фото: Sanket Mishra via Pexels

Психіатри не поспішають визнавати «ШІ-психоз» як офіційний діагноз

У психіатричних установах почала виявлятися нова тенденція: у частини пацієнтів, які надходять з хибними та іноді небезпечними переконаннями, спостерігається загальна риса – активна взаємодія з чат-ботами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Wired, яке опитало понад десять психіатрів.

Деякі пацієнти переконували лікарів у наявності розуму у ботів, інші приносили «тисячі» сторінок листування, де нейромережі підтримували їх нездорові думки. В окремих випадках спілкування зі штучним інтелектом (ШІ) призводило до серйозних наслідків, включаючи втрату роботи, розставання, госпіталізації, тюремні терміни та навіть вбивства. Однак психіатри не поспішають визнавати «ШІ-психоз» як офіційний діагноз. За словами експертів, це поняття може ввести в оману та спрощує складний процес розуміння психозу.

Психоз розглядається не як окреме захворювання, а як сукупність симптомів, таких як галюцинації та порушення мислення. Він може бути пов'язаний як з шизофренією або біполярним розладом, так і з наслідками нестачі сну або сильного стресу. У випадках, пов'язаних із спілкуванням з ШІ, частіше спостерігаються дивні ідеї – стійкі, але не відповідні реальності переконання, які важко спростувати.

Психіатр зі Стенфордського університету Ніна Васан вважає передчасним створення нового діагнозу. Вона застерігає від поспіху у класифікації, яка може призвести до помилок у розумінні звичайних труднощів. Крім того, існує побоювання, що суспільство почне вважати технологію основною причиною проблем, хоча прямий зв'язок поки що не встановлений.

Фахівці також висловлюють занепокоєння щодо можливої ​​стигматизації психозу. Люди з його проявами можуть відчувати сором і уникати звернення за допомогою, що посилює їхній стан. В даний час дослідження теми «ШІ-психозу» на початковій стадії, і психіатри стикаються з труднощами у розумінні масштабів та причин цього явища.

Нагадаємо, група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим. 

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink повідомила про готовність розпочати ще одне клінічне випробування свого мозкового імпланту вже наступного місяця. На цей раз компанія планує «навчити» фірмовий чіп розпізнавати «внутрішній» голос людей, які втратили можливість голосового спілкування. 

Читайте також:

Теги: здоров'я штучний інтелект діагноз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матча призводить до анемії
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
5 вересня, 11:53
«Дія.АІ» працюватиме у форматі відкритого бета-тестування
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
1 вересня, 16:18
Активність Сонця з 13 по 15 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 вересня: якою буде сонячна активність
13 вересня, 08:08
28-річний артист поки не став розголошувати свій діагноз
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
11 вересня, 12:29
Зірка Євробачення-2018 опинився в лікарняній палаті
Співак Melovin, якого госпіталізували до лікарні, назвав свій попередній діагноз
12 вересня, 17:32
Активність Сонця з 25 по 27 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 вересня: якою буде сонячна активність
25 вересня, 07:30
Суперінтелект стає небезпечним для людей
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
22 вересня, 11:35
Речник ВООЗ підкреслив, що «наука довела», що вакцини не викликають аутизму
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
23 вересня, 14:46
Компанія співпрацює зі швейцарським стартапом Corintis для доведення технології до масового використання
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів
25 вересня, 19:38

HiTech

У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі
У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua