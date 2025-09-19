OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків

OpenAI впроваджує на тлі судових позовів проти компанії

Компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію. Про це детальніше повідомляє на своєму сайті OpenAI, передає «Главком».

Як повідомляє OpenAI, у новій версії будуть посилені обмеження:

блокування графічного сексуального контенту;

контроль розмов на тему самогубства чи самоушкодження;

можливість повідомляти батьків і зв'язуватися з екстреними службами в «критичних випадках».

Крім того, до кінця вересня в застосунку з'явиться повний батьківський контроль.

Ці заходи OpenAI впроваджує на тлі судових позовів проти компанії. CEO Сем Альтман відкрито визнав, що компанія «ставить безпеку вище приватності підлітків» і готова йти на обмеження, щоб захистити їх від небезпечних сценаріїв. У разі кризових ситуацій чат-бот може навіть передавати дані правоохоронним органам.

Поки що невідомо, як саме буде відбуватися верифікація віку користувачів і чи знадобляться для цього документи.

Нагадаємо, що OpenAI відновлює дослідження у сфері робототехніки і формує команду спеціалістів для створення гуманоїдних роботів, здатних діяти у реальному світі.