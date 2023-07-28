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Винен штучний інтелект. Австралійські лікарі потрапили у гучний скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Винен штучний інтелект. Австралійські лікарі потрапили у гучний скандал
Медики в Австралії використовували ChatGPT
фото:Getty Images

Австралія хоче посилити регулювання ШІ після того, як лікарі почали використовувати ChatGPT для написання медичних документів

Австралійська медична асоціація (AMA) закликала до встановлення жорстких правил та прозорості використання штучного інтелекту в охороні здоров'я після того, як лікарі в лікарнях Перта (столиця штату Західна Австралія, розташоване на південному заході Австралії – «Главком») почали використовувати ChatGPT для внесення медичних записів до карт пацієнтів. Про це пише The Guardian.

Австралійська медична асоціація  вважає, що Австралія відстає від інших країн у регулюванні штучного інтелекту (ШІ). Для захисту пацієнтів та медичних працівників, а також для створення атмосфери довіри необхідні жорсткіші правила, вважають в асоціації.

У травні п'ятьом лікарням південної столичної служби охорони здоров'я Перта рекомендували припинити використання ChatGPT для заповнення медичних карток. До цього з'ясувалося, деякі співробітники застосовували у своїй практиці велику мовну модель.

Австралія відстає від інших порівнянних країн у регулюванні штучного інтелекту та що для захисту пацієнтів і медичних працівників і зміцнення довіри потрібні жорсткіші правила. Генеральний директор служби Пол Форден  заявив, що використання подібних систем не гарантує конфіденційності пацієнтів і має бути припинено. 

За інформацією AMA, захист повинен включати забезпечення прийняття остаточних рішень лікарями. Також працівники медустанов повинні отримувати згоду пацієнта на будь-яке лікування чи діагностику, що проводиться з використанням ШІ.

АМА заявила, що дані пацієнтів мають бути захищені. Щоб система не призвела до посилення нерівності у охороні здоров'я, необхідний відповідний етичний нагляд, додали в асоціації.

На думку представників асоціації, Австралії слід розглянути міжнародні практики регулювання штучного інтелекту, наприклад, Закон ЄС про ШІ або підхід Канади щодо цього питання.

Нагадаємо, американські сенатори стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту (ШІ). Вони викличуть на слухання розробників, керівників і експертів щодо можливих законодавчих гарантій.

Цього тижня сенатори-демократи та республіканці висловили занепокоєння щодо можливого використання штучного інтелекту для створення біологічної зброї. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що скличе перші в історії форуми щодо вивчення штучного інтелекту.

Варто зазначити, що законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

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Теги: Австралія скандал штучний інтелект правила

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