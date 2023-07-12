Світ змінюється. Другого шансу побудувати Україну 2.0 у нас не буде

Треба готуватися до змін у майбутньому

20 ринків і секторів економіки, що найбільш швидко зростатимуть у найближчі десять років

Думаючи про майбутнє України (і майбутні інвестиційні можливості) важливо пам'ятати, що ми є частиною великого Світу. Який дуже швидко змінюєтся.

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Важливо пам'ятати, що майбутнє не є лінійним і тренди можуть швидко змінюватися.

Тим не менш, ось поки першій ТОП-20 ринків і секторів економіки, що найбільш швидко зростатимуть, у цьому десятиріччі.

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Не дякуйте :)

1. Штучний інтелект – 38,6%

2022 року ринок становить $142 млрд, а 2030 року становитиме $1,85 трлн.

2. Телемедицина – 38%

У галузі телеохорони здоров'я CAGR (Зведений річний темп зростання – ред.) становитиме 38,2% у період з 2020 по 2025 рік.

3. Безпека 5G – 37%

Зростаюча потреба у надійних функціях безпеки та конфіденційності стимулюватиме підвищений попит на ринку безпеки 5G, який, як очікується, зростатиме із середньорічним темпом зростання (CAGR) 36,8% і досягне $25,9 млрд у 2030 році.

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4. Цифрові фінансові радники – 30%

Світовий ринок консультаційних роботів зростатиме в середньому на 29,7% на рік з 2022 по 2030 рік і сягне $41,83 млрд до 2030 року.

5. Ігри у віртуальній реальності – 30%

Ігор у віртуальній реальності, обсяг ринку яких у 2021 році складе $20,6 млрд. Очікується, що середньорічний темп зростання ринку складе 29,8% у період і до 2027 року він досягне $100,23 млрд.

6. Фінансові технології – 28%

Згідно з новим звітом, опублікованим сьогодні Boston Consulting Group (BCG) і QED Investors, до 2030 року доходи від фінансових технологій зростуть у шість разів із $245 млрд до $1,5 трлн.

7. Матеріали для 3D друку – 26%

За прогнозами, ринок матеріалів для 3D-друку зросте з 2,3 млрд. доларів США в 2022 році до 11,5 млрд. доларів США до 2030 року при середньорічному темпі зростання 25,9%.

8. Блокчейн та криптовалюта – 25%

Сектор має великий потенціал зростання із очікуваним середньорічним темпом зростання від 20 до 25% до 2030 року.

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9. Програмне забезпечення для віртуалізації – 25%

На ринку програмного забезпечення для віртуалізації, який, за прогнозами, зросте з $38,7 млрд. у 2020 році до колосальних $189,4 млрд. до 2027 року CAGR становить 25,4%

10. Цифрова освіта – 25%

Ринок цифрової освіти оцінювався у $12,6 млрд у 2019 році і, як очікується, зросте до $136 млрд до 2030 року за середньорічного темпу зростання 25,1%

11. Медична прогнозна аналітика – 25%

Ринок передиктивної аналітики в охороні здоров'я, що оцінюється в $13,6 млрд 2022 року, зросте в середньому на 25% на рік і досягне $33 млрд 2026 року.

12. 3D друк металів – 24,6%

Світовий ринок 3D-друку металів був оцінений у $699,2 млн у 2021 році. Прогнозується, що ринок зросте на $2034,4 млн у 2030 році за середньорічного темпу зростання 24,6%

13. Їстівні продукти з канабісу – 22%

Світовий ринок харчових продуктів з каннабісом оцінювався в $5,7 мільярда у 2020 році і, за прогнозами, досягне $23,3 мільярда до 2027 року, збільшившись у середньому на 22,3% за цей період.

14. Стійкі галузі – 22%

Два роки тому обсяг світового ринку екологічно чистих технологій та сталого розвитку оцінювався у $10,32 мільярда. Прогнозується, що всього за десять років він досягне $74,64 мільярда і досягне сукупного річного темпу зростання 21,9%.

15. Медичні технології – 20%

Галузь охорони здоров'я зростатиме в геометричній прогресії через старіння населення та збільшення попиту на персоналізоване та ефективне лікування.

Використання технологій у охороні здоров'я, таких як телемедицина та пристрої, що носяться, також сприяє зростанню

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З середньорічним темпом зростання від 15 до 20% це одна з 10 галузей, в якій більш ймовірно значне і безперервне зростання порівняно, наприклад, з індустрією блокчейнів, траєкторія зростання якої непередбачувана.

16. Логістика електронної комерції – 19%

2020 року ринок логістики електронної комерції оцінювався в $243,4 мільярда, і очікується, що середньорічний темп зростання в 18,9% досягне $819 мільярдів до 2027 року.

17. Хмарні обчислення – 19%

Обсяг світового ринку хмарних обчислень сягне $1 251,09 мільярда протягом наступних шести років. Це призведе до того, що сукупний річний темп зростання становитиме 19,1% до 2028 року.

18. EdTech – 18%

До кінця цього десятиліття розмір світового ринку освітніх продуктів та послуг наблизиться до $1 трильйона доларів.

Що стосується частки ринку, частка edtech у цьому пирозі збільшиться до $133,05 млрд доларів до 2026 року, а річний приріст становитиме майже 18%

19. Персональні послуги – 17%

Ця галузь включає широкий спектр послуг від планування весілля і догляду за домашніми тваринами до прибирання будинку і доставки їжі. Очікується збільшення зайнятості у цій галузі на 17% до 2028 року.

20. Фінтех як послуга – 17%

До 2028 року обсяг світового ринку фінансових технологій як послуги досягне $681,6 млрд, збільшившись у середньому на 16,9%

Як бачите, основною базою зростання є розвиток інформаційних технологій, штучного інтелекту та нові матеріали.

Світ завтра буде вже не такий, яким він був учора,

Тому, відновлюючи Україну важливо розуміти, що Світ інший і другого шансу побудувати Україну 2.0, засновану на новому технологічному укладі, у нас не буде.

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Важливо пам'ятати, що окрім темпів зростання є такий показник як обсяг ринку.

І ємність ринку є не менш важливим показником для вибору сектора інвестицій.

А поки що читайте, робіть висновки, інвестуйте в Україну та поширюйте!