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    Американці назвали найкращі фільми 2021 року

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    Rotten Tomatoes склав рейтинг найкращих фільмів 2021 року - Американці назвали найкращі фільми 2021 року
    Rotten Tomatoes склав рейтинг найкращих фільмів 2021 року
    колаж: Rotten Tomatoes

    Відомий американський сайт, який спеціалізується на оглядах, оприлюднив рейтинг найкращих фільмів минулого року

    Rotten Tomatoes – відомий американський сайт, що спеціалізується на огляді фільмів – оприлюднив свій традиційний рейтинг – Golden Tomato Awards. У ній експерти назвали найкращі фільми та серіали 2021 року на основі оцінок та рецензій, що оприлюднені на сайті.

    Сайт враховував лише ті фільми та серіали, які вийшли в США в період з 1 січня до 31 грудня 2021 року, та отримали більше 20 відгуків від різних критиків та мінімум п’ять рецензій від Top Critics.

    До списку найкращих фільмів увійшли:

    1. «Людина-павук: Немає шляху додому»;
    2. «На висоті мрії»;
    3. «Літо душі»;
    4. «Свиня»;
    5. «Влада пса»;
    6. «CODA: Дитина глухих батьків»;
    7. «Рая та останній дракон»;
    8. «Вестсайдська історія»;
    9. «Тихе місце 2»;
    10. «Мітчели проти машин»;
    11. «Загін самогубців»;
    12. «Шан-Чі та легенда десяти кілець»;
    13. «Шалом, папік!»;
    14. «Історія The Velvet Underground»;
    15. «Мисливці за трюфелями»;
    16. «Куди йдеш, Аїдо?»;
    17. «Лука»;
    18. «Слалом»;
    19. «Сядь за кермо моєї машини»;
    20. «Програмні стереотипи»;
    21. «Брати Sparks»;
    22. «Паралельні матері»;
    23. «Незнайома дочка»;
    24. «Мер»;
    25. «Ти і я»;
    26. «Маса»;
    27. «Луццу»;
    28. «Заміна гри»;
    29. «Акаса, мій дім»;
    30. «Сабая».

    Найкращі серіали:

    1. «ВандаВіжн» (1 сезон);
    2. «Вбивства в одному будинку» (1 сезон);
    3. «Мейр із Істтауна»;
    4. «Локи» (1 сезон);
    5. «Хитрості» (1 сезон);
    6. «Тед Лассо» (2 сезон);
    7. «Неуразливий» (1 сезон);
    8. «Спадкоємці» (3 сезон);
    9. «Бітлз: Повернися»;
    10. «Це гріх»;
    11. «Шершні» (1 сезон);
    12. «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» (1 сезон);
    13. «Ми – Lady Parts» (1 сезон);
    14. «Пси резервації» (1 сезон);
    15. «Міфічний квест» (2 сезон);
    16. «Підземна залізниця»;
    17. «Зіркова хвороба» (1 сезон);
    18. «Чим ми зайняті в тіні» (3 сезон);
    19. «Люпен» (1 частина);
    20. «Поза» (3 сезон);
    21. «Сліпі плями» (1 сезон);
    22. «Велика» (2 сезон);
    23. LuLaRich (1 сезон);
    24. «Простір» (5 сезон);
    25. «Я думаю, вам варто піти з Тімом Робінсоном» (2 сезон);
    26. «Дівчата назавжди» (1 сезон);
    27. «Термін» (1 сезон);
    28. «Тука та Берті» (2 сезон);
    29. «Малюючи з Джоном» (1 сезон);
    30. «Кобра Кай» (4 сезон).

    Окремі номінації найкращих фільмів та серіалів:

    • Найкращий фільм обмеженого прокату: «Свиня»;
    • Найкращий фільм у стрімінгу: «Влада Пса»;
    • Найкращий новий серіал: «Вбивства в одному будинку»;
    • Найкращий новий сезон: «Тед Лассо» (2 сезон);
    • Найкращий міні-серіал: «ВандаВіжн» (1 сезон).

    Фільми за жанрами:

    • Найкращий пригодницький бойовик: «007: Не час помирати»;
    • Найкращий анімаційний фільм: «Рая та останній дракон»;
    • Найкраща комедія: «Шалом, папік!»;
    • Найкращий кінокомікс: «Людина-павук: Немає шляху додому»;
    • Найкращий документальний фільм: «Літо душі»;
    • Найкраща драма: «Свиня»;
    • Найкращий фільм іноземною мовою: «Мисливці за трюфелями»;
    • Найкращий хорор: «Тихе місце 2»;
    • Найкращий сімейний фільм: «Кінь мрії»;
    • Найкращий мюзикл/музичний фільм: «На висоті мрії»;
    • Найкращий романтичний фільм: «Ти і я»;
    • Найкращий фантастичний фільм: «Легенда про Зеленого лицаря»;
    • Найкращий трилер: «Банкіри».

    Серіали за жанром:

    • Найкращий анімаційний серіал: «Неуразливий» (1 сезон);
    • Найкращий комедійний серіал: «Вбивства в одному будинку»;
    • Найкращий документальний серіал: «Бітлз: Вернися»;
    • Найкращий драматичний серіал: «Мейр із Істтауна»;
    • Найкращий хорор-серіал: «Поклик пекла» (1 сезон);
    • Найкращий фантастичний серіал: «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» (1 сезон);
    • Найкращий супергеройський серіал: «ВандаВіжн» (1 сезон).
    Теги: серіал фільм
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    Американці назвали найкращі фільми 2021 року