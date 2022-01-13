Американці назвали найкращі фільми 2021 року

Відомий американський сайт, який спеціалізується на оглядах, оприлюднив рейтинг найкращих фільмів минулого року

Rotten Tomatoes – відомий американський сайт, що спеціалізується на огляді фільмів – оприлюднив свій традиційний рейтинг – Golden Tomato Awards. У ній експерти назвали найкращі фільми та серіали 2021 року на основі оцінок та рецензій, що оприлюднені на сайті.

Сайт враховував лише ті фільми та серіали, які вийшли в США в період з 1 січня до 31 грудня 2021 року, та отримали більше 20 відгуків від різних критиків та мінімум п’ять рецензій від Top Critics.

До списку найкращих фільмів увійшли:

«Людина-павук: Немає шляху додому»; «На висоті мрії»; «Літо душі»; «Свиня»; «Влада пса»; «CODA: Дитина глухих батьків»; «Рая та останній дракон»; «Вестсайдська історія»; «Тихе місце 2»; «Мітчели проти машин»; «Загін самогубців»; «Шан-Чі та легенда десяти кілець»; «Шалом, папік!»; «Історія The Velvet Underground»; «Мисливці за трюфелями»; «Куди йдеш, Аїдо?»; «Лука»; «Слалом»; «Сядь за кермо моєї машини»; «Програмні стереотипи»; «Брати Sparks»; «Паралельні матері»; «Незнайома дочка»; «Мер»; «Ти і я»; «Маса»; «Луццу»; «Заміна гри»; «Акаса, мій дім»; «Сабая».

Найкращі серіали:

«ВандаВіжн» (1 сезон); «Вбивства в одному будинку» (1 сезон); «Мейр із Істтауна»; «Локи» (1 сезон); «Хитрості» (1 сезон); «Тед Лассо» (2 сезон); «Неуразливий» (1 сезон); «Спадкоємці» (3 сезон); «Бітлз: Повернися»; «Це гріх»; «Шершні» (1 сезон); «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» (1 сезон); «Ми – Lady Parts» (1 сезон); «Пси резервації» (1 сезон); «Міфічний квест» (2 сезон); «Підземна залізниця»; «Зіркова хвороба» (1 сезон); «Чим ми зайняті в тіні» (3 сезон); «Люпен» (1 частина); «Поза» (3 сезон); «Сліпі плями» (1 сезон); «Велика» (2 сезон); LuLaRich (1 сезон); «Простір» (5 сезон); «Я думаю, вам варто піти з Тімом Робінсоном» (2 сезон); «Дівчата назавжди» (1 сезон); «Термін» (1 сезон); «Тука та Берті» (2 сезон); «Малюючи з Джоном» (1 сезон); «Кобра Кай» (4 сезон).

Окремі номінації найкращих фільмів та серіалів:

Найкращий фільм обмеженого прокату: «Свиня»;

Найкращий фільм у стрімінгу: «Влада Пса»;

Найкращий новий серіал: «Вбивства в одному будинку»;

Найкращий новий сезон: «Тед Лассо» (2 сезон);

Найкращий міні-серіал: «ВандаВіжн» (1 сезон).

Фільми за жанрами:

Найкращий пригодницький бойовик: «007: Не час помирати»;

Найкращий анімаційний фільм: «Рая та останній дракон»;

Найкраща комедія: «Шалом, папік!»;

Найкращий кінокомікс: «Людина-павук: Немає шляху додому»;

Найкращий документальний фільм: «Літо душі»;

Найкраща драма: «Свиня»;

Найкращий фільм іноземною мовою: «Мисливці за трюфелями»;

Найкращий хорор: «Тихе місце 2»;

Найкращий сімейний фільм: «Кінь мрії»;

Найкращий мюзикл/музичний фільм: «На висоті мрії»;

Найкращий романтичний фільм: «Ти і я»;

Найкращий фантастичний фільм: «Легенда про Зеленого лицаря»;

Найкращий трилер: «Банкіри».

Серіали за жанром: