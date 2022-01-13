Американці назвали найкращі фільми 2021 року
Відомий американський сайт, який спеціалізується на оглядах, оприлюднив рейтинг найкращих фільмів минулого року
Rotten Tomatoes – відомий американський сайт, що спеціалізується на огляді фільмів – оприлюднив свій традиційний рейтинг – Golden Tomato Awards. У ній експерти назвали найкращі фільми та серіали 2021 року на основі оцінок та рецензій, що оприлюднені на сайті.
Сайт враховував лише ті фільми та серіали, які вийшли в США в період з 1 січня до 31 грудня 2021 року, та отримали більше 20 відгуків від різних критиків та мінімум п’ять рецензій від Top Critics.
До списку найкращих фільмів увійшли:
- «Людина-павук: Немає шляху додому»;
- «На висоті мрії»;
- «Літо душі»;
- «Свиня»;
- «Влада пса»;
- «CODA: Дитина глухих батьків»;
- «Рая та останній дракон»;
- «Вестсайдська історія»;
- «Тихе місце 2»;
- «Мітчели проти машин»;
- «Загін самогубців»;
- «Шан-Чі та легенда десяти кілець»;
- «Шалом, папік!»;
- «Історія The Velvet Underground»;
- «Мисливці за трюфелями»;
- «Куди йдеш, Аїдо?»;
- «Лука»;
- «Слалом»;
- «Сядь за кермо моєї машини»;
- «Програмні стереотипи»;
- «Брати Sparks»;
- «Паралельні матері»;
- «Незнайома дочка»;
- «Мер»;
- «Ти і я»;
- «Маса»;
- «Луццу»;
- «Заміна гри»;
- «Акаса, мій дім»;
- «Сабая».
Найкращі серіали:
- «ВандаВіжн» (1 сезон);
- «Вбивства в одному будинку» (1 сезон);
- «Мейр із Істтауна»;
- «Локи» (1 сезон);
- «Хитрості» (1 сезон);
- «Тед Лассо» (2 сезон);
- «Неуразливий» (1 сезон);
- «Спадкоємці» (3 сезон);
- «Бітлз: Повернися»;
- «Це гріх»;
- «Шершні» (1 сезон);
- «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» (1 сезон);
- «Ми – Lady Parts» (1 сезон);
- «Пси резервації» (1 сезон);
- «Міфічний квест» (2 сезон);
- «Підземна залізниця»;
- «Зіркова хвороба» (1 сезон);
- «Чим ми зайняті в тіні» (3 сезон);
- «Люпен» (1 частина);
- «Поза» (3 сезон);
- «Сліпі плями» (1 сезон);
- «Велика» (2 сезон);
- LuLaRich (1 сезон);
- «Простір» (5 сезон);
- «Я думаю, вам варто піти з Тімом Робінсоном» (2 сезон);
- «Дівчата назавжди» (1 сезон);
- «Термін» (1 сезон);
- «Тука та Берті» (2 сезон);
- «Малюючи з Джоном» (1 сезон);
- «Кобра Кай» (4 сезон).
Окремі номінації найкращих фільмів та серіалів:
- Найкращий фільм обмеженого прокату: «Свиня»;
- Найкращий фільм у стрімінгу: «Влада Пса»;
- Найкращий новий серіал: «Вбивства в одному будинку»;
- Найкращий новий сезон: «Тед Лассо» (2 сезон);
- Найкращий міні-серіал: «ВандаВіжн» (1 сезон).
Фільми за жанрами:
- Найкращий пригодницький бойовик: «007: Не час помирати»;
- Найкращий анімаційний фільм: «Рая та останній дракон»;
- Найкраща комедія: «Шалом, папік!»;
- Найкращий кінокомікс: «Людина-павук: Немає шляху додому»;
- Найкращий документальний фільм: «Літо душі»;
- Найкраща драма: «Свиня»;
- Найкращий фільм іноземною мовою: «Мисливці за трюфелями»;
- Найкращий хорор: «Тихе місце 2»;
- Найкращий сімейний фільм: «Кінь мрії»;
- Найкращий мюзикл/музичний фільм: «На висоті мрії»;
- Найкращий романтичний фільм: «Ти і я»;
- Найкращий фантастичний фільм: «Легенда про Зеленого лицаря»;
- Найкращий трилер: «Банкіри».
Серіали за жанром:
- Найкращий анімаційний серіал: «Неуразливий» (1 сезон);
- Найкращий комедійний серіал: «Вбивства в одному будинку»;
- Найкращий документальний серіал: «Бітлз: Вернися»;
- Найкращий драматичний серіал: «Мейр із Істтауна»;
- Найкращий хорор-серіал: «Поклик пекла» (1 сезон);
- Найкращий фантастичний серіал: «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» (1 сезон);
- Найкращий супергеройський серіал: «ВандаВіжн» (1 сезон).