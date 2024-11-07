Скандал зі знімками військових об'єктів України на мапах Google: як компанія виправила ситуацію

Google виправив ситуацію з картами, на яких було видно військові об'єкти України

Андрій Коваленко запевнив, що в майбутньому корпорація не повторюватиме свою помилку

Компанія Google прибрала зі своїх мап знімки українських військових об'єктів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. У подальшому також буде все ок. Дякую», – написав посадовець.

Раніше Андрій Коваленко заявив, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Пізніше компанія пояснила, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, нанесені на оновлені карти, було зроблено понад рік тому та взято із загальнодоступних джерел.

За словами Коваленка, Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, адже ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки. Пізніше керівник Центру протидії дезінформації заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною.

До слова, Meta розпочала створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка надаватиме актуальні дані про останні події через чат-бот Meta AI.