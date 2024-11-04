Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»

Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнювали форму на тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»

За словами заступниці Умєрова, до офіційного впровадження послуги залишились лічені дні

Міністерство оборони розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначила посадовиця, першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

«Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні і тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян», – каже вона.

Черногоренко радить не перейматися тим, хто не встиг зареєструватись на тестування, оскільки до запуску послуги залишились лічені дні.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» цього місяця з'являться електронні відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах.

Також Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.