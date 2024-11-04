Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»
Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнювали форму на тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»
фото: Facebook/Катерина Черногоренко

За словами заступниці Умєрова, до офіційного впровадження послуги залишились лічені дні

Міністерство оборони розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначила посадовиця, першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

«Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні і тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян», – каже вона.

Черногоренко радить не перейматися тим, хто не встиг зареєструватись на тестування, оскільки до запуску послуги залишились лічені дні.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» цього місяця з'являться електронні відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

Також Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Міноборони застосунок студенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Індія планують оборонне співробітництво
Україна та Індія розглядають можливість оборонної співпраці – Мінстратегпром
27 жовтня, 03:16
Українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань
Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
26 жовтня, 16:20
Аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада
Кабмін частково відновив бронювання військовозобов’язаних
26 жовтня, 12:15
Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях
НАТО вперше випробувало українську бойову систему Delta під час навчань
21 жовтня, 18:42
Актор Володимир Кравчук розповів про свою службу у війську
Мобілізований актор Театру на Лівому березі розказав, як встигає служити і грати на сцені
17 жовтня, 10:00
У ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі
Київський міський ТЦК пояснив, який ефект дали рейди у публічних місцях
16 жовтня, 20:22
З 28 жовтня військовослужбовців у Донецькій області забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей
Поставляли військовим зіпсовану їжу? Держоператор тилу розірвав угоду з постачальником
16 жовтня, 19:35
Литва взялась ставити «зуби дракона», аби протистояти нападу росіян
Литва озброюється: «зуби дракона» вже не лише на кордоні, а й аеропорту Вільнюса
15 жовтня, 11:15
До набрання чинності вироку Феміда застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
В Україні покарано члена буддійської релігійної організації, який відмовився воювати
12 жовтня, 16:30

Телеком

Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»
Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок у «Резерв+»
Названо місто, яке першим протестує 5G
Названо місто, яке першим протестує 5G
5G в Україні: уряд запускає пілотний проєкт
5G в Україні: уряд запускає пілотний проєкт
Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну
Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну
Коли в «Резерв+» з'являться електронні відстрочки? Відповідь Міноборони
Коли в «Резерв+» з'являться електронні відстрочки? Відповідь Міноборони
Стало відомо, коли у «Дії» з’явиться дозвіл на зброю
Стало відомо, коли у «Дії» з’явиться дозвіл на зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
17K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9273
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
7513
Німеччину чекає суттєве підвищення цін

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua