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«Дія» запустила тестування п’яти нових послуг для бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Дія» запустила тестування п’яти нових послуг для бізнесу
У червні у «Дії» стартував сервіс «е-Підприємець»
фото з відкритих джерел

Тепер через «Дію» підприємці можуть реєструвати реєстратори розрахункових операцій

У застосунку «Дія» стартувало бета-тестування п’яти послуг для бізнесу у комплексному сервісі «е-Підприємець». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Так, у перелік нових послуг увійшли:

  • Єдиний рахунок для податкових платежів.
  • Подання форми 20-ОПП.
  • Повідомлення про прийняття працівників.
  • Реєстрація касових апаратів.
  • Відкриття банківського рахунку.

Комплексний сервіс «е-Підприємець» запустили на порталі «Дія» пів року тому. Тоді він налічував 10 послуг за однією заявою – від відкриття ФОП до пожежної декларації. З початку запуску сервісу з його допомогою українці подали вже 1870 заяв.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, раніше, щоб відкрити бізнес, потрібно було обійти сім закладів, зібрати без перебільшень кілограми паперів і витратити до 53 днів. Наразі весь процес триває до 30 хвилин.

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У застосунку «Дія» стартувало бета-тестування п’яти послуг для бізнесу у комплексному сервісі «е-Підприємець»
фото: Telegram/«Дія»

Нагадаємо, у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

До слова, до кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в «Дії». За понад рік функціонування Єдиного реєстру зброї до органів поліції надійшло понад 483 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів, з цієї кількості поліцейськими прийнято понад 469 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Теги: бізнес Михайло Федоров Дія

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