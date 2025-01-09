Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: стали відомі причини

Volkswagen оптимізує свій модельний ряд

Лінійка Volkswagen невдовзі дещо скоротиться. Німецький автовиробник планує відмовитися від двох моделей. Про це повідомляє сайт Motor1.

Volkswagen переживає кризу, а тому прагне оптимізувати модельний ряд та скоротити витрату. Обидві моделі, які невдовзі припинять випускати, вирізняються на фоні інших Volkswagen.

Volkswagen Arteon Shooting Brake фото: Volkswagen

Зокрема, у 2026 році знімуть із виробництва спортивний універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake. Як відомо, ліфтбек VW Arteon не виготовляють із 2023 року.

Наразі Volkswagen Arteon Shooting Brake, по суті, є конкурентом новому універсалу VW Passat B9. До того ж, у лінійці марки з’явився електричний аналог – Volkswagen ID.7 Tourer.

Друга модель, від якої відмовляться, – це оригінальний кабріолет Volkswagen T-Roc. У другому поколінні кросовера такої версії не буде, тож її виробництво припиниться до середини 2027 року.

Попит на кабріолет Volkswagen T-Roc невисокий фото: Volkswagen

Попит на Volkswagen T-Roc Cabriolet не надто високий. Коли модель презентували у 2019 році, то планували продавати по 20 тис. авто на рік, проте так і не змогли досягнути таких показників.