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Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: стали відомі причини

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Volkswagen відмовиться від своїх найоригінальніших моделей: стали відомі причини
Нестандартний Volkswagen T-Roc Cabriolet невдовзі припинять випускати
фото: Volkswagen

Volkswagen оптимізує свій модельний ряд

Лінійка Volkswagen невдовзі дещо скоротиться. Німецький автовиробник планує відмовитися від двох моделей. Про це повідомляє сайт Motor1.

Volkswagen переживає кризу, а тому прагне оптимізувати модельний ряд та скоротити витрату. Обидві моделі, які невдовзі припинять випускати, вирізняються на фоні інших Volkswagen.

Volkswagen Arteon Shooting Brake
Volkswagen Arteon Shooting Brake
фото: Volkswagen

Зокрема, у 2026 році знімуть із виробництва спортивний універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake. Як відомо, ліфтбек VW Arteon не виготовляють із 2023 року.

Наразі Volkswagen Arteon Shooting Brake, по суті, є конкурентом новому універсалу VW Passat B9. До того ж, у лінійці марки з’явився електричний аналог – Volkswagen ID.7 Tourer.

Друга модель, від якої відмовляться, – це оригінальний кабріолет Volkswagen T-Roc. У другому поколінні кросовера такої версії не буде, тож її виробництво припиниться до середини 2027 року.

Попит на кабріолет Volkswagen T-Roc невисокий
Попит на кабріолет Volkswagen T-Roc невисокий
фото: Volkswagen

Попит на Volkswagen T-Roc Cabriolet не надто високий. Коли модель презентували у 2019 році, то планували продавати по 20 тис. авто на рік, проте так і не змогли досягнути таких показників.

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Джерело
Теги: автомобіль Volkswagen

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