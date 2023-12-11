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Що найчастіше українці шукали у Google: десять запитів за 2023 рік

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що найчастіше українці шукали у Google: десять запитів за 2023 рік
У більшості випадків користувачів цікавив запит «Карта повітряних тривог»
фото з відкритих джерел

Більшість пошукових запитів українців були пов’язані з війною

Google опублікував топ найбільш популярних серед українців пошукових запитів за 2023 рік. В більшості випадків вони були пов’язані з війною.

За даними компанії, першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці розташований запит «Графік відключення світла», а на третьому – Пригожин.

Що найчастіше українці шукали у Google: десять запитів за 2023 рік фото 1

Крім того, до трендових запитів року увійшов Chatgpt, фільм «Оппенгеймер», Deep State та Ізраїль. Також українці цікавилися у поточному році Соледаром, Каховською ГЕС та Євробаченням 2023.

У 2023 році українські користувачі також шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «Редан», «Макеба» та «ІПСО».

Нагадаємо, із 1 грудня Google відповідно до оновленої політики користування почав видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Власники облікових записів, які потенційно можуть бути видалені, спочатку отримають декілька сповіщень від Google на електронну пошту.

Читайте також: Google остаточно покинув російський ринок
Теги: Google фільм українці Ізраїль

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