Google показав найпопулярніші запити українських користувачів у 2023 році

Серед трендових запитів українців у 2023 році – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС»

Серед визначальних моментів 2023 року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог»

Традиційно компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2023 році. Зокрема, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».

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Визначальні моменти року

Карта повітряних тривог Графік відключення світла Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Ізраїль Соледар Каховська ГЕС Євробачення 2023

Персона, інтерес до якої зростав найбільше

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися блогером Спартаком Субботою, боксером Олександром Усиком, очільником ГУР Кирилом Будановим та мовознавицею Іриною Фаріон.

Рустем Умєров Спартак Суббота Олексій Арестович Олександр Усик Володимир Путін Михайло Мудрик Кирило Буданов Дмитро Лінартович Ірина Фаріон Гарік Бірча

Пішли назавжди

Щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, української співачки та акторки Ніну Матвієнко та ексочільника МВС Дениса Монастирського.

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Євген Пригожин Ніна Матвієнко Денис Монастирський Владлен Татарський Валентин Юдашкін Меттью Перрі Тото Кутуньйо Сергій Сивохо Вахтанг Кікабідзе Тіна Тернер

Питання: «Що таке?»

У 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, ХАМАС та РЕБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «Редан», «Макеба» та «ІПСО».

Гепатит А Хамас РЕБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Іпсо Касетні боєприпаси

Покупка

У категорії «Покупка року» українці перед усім цікавилися, де купити калій йодид. Також серед топових запитів щодо покупок – лідер минулого року генератор, онлайн квитки на «Укрзалізницю», нова модель iPhone та павербанк.

Калій йодид Генератор Укрзалізниця квитки онлайн Айфон 15 Повербанк Німесил Аерогриль Старлінк 20 гривень до річниці війни Лампа на акумуляторі

Фільм

У категорії «Фільми» у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також в першій десятці – «Аватар 2: Шлях води», українська анімація «Мавка», найкасовіший фільм року у світі «Барбі» та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург».

Оппенгеймер

Аватар 2: Шлях води

Мавка

Форсаж 10

Джон Уік 4

Барбі

П'ять ночей у Фредді

Люксембург, Люксембург

Чебурашка

Вартові галактики 3

Серіал

Серед телевізійних серіалів лідером став серіал «Венздей». Крім того, українці цього року шукали нові сезони серіалів «Гарний лікар», «Будиночок на щастя» та «Відьмак», а також турецькі драматичні серіали «Криваві квіти» та «Зимородок».

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Венздей Гарний лікар Криваві квіти Будиночок на щастя 4 сезон Мандалорець Зимородок Слово пацана Король Талси Джинні й Джорджія 2 сезон Відьмак 3 сезон

Нагадаємо, пошуковим запитом 2022 року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «карта повітряних тривог»., а у 2021 році – «Евро 2020».

До слова, із 1 грудня Google відповідно до оновленої політики користування почав видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Власники облікових записів, які потенційно можуть бути видалені, спочатку отримають декілька сповіщень від Google на електронну пошту.