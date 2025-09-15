Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії
15 вересня – День народження Google: історія, цікаві факти та невідомі деталі
Сьогодні, 15 вересня, ми святкуємо одну з ключових дат в історії інтернету – реєстрацію домену google.com. Саме цього дня 1997 року Ларрі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували назву, яка згодом стала символом пошуку в мережі. «Главком» зібрав підбірку цікавих фактів про найбільшу пошукову мережу.
Зміст
Історія створення
Історія Google почалася в 1996 році, коли двоє студентів Стенфордського університету, Ларрі Пейдж і Сергій Брін, працювали над дослідницьким проєктом. Їхньою метою було створення пошукової системи, яка б ранжувала вебсторінки не за кількістю ключових слів, а за їхньою важливістю, використовуючи алгоритм PageRank.
Спершу проєкт мав назву BackRub, а пізніше отримав свою нинішню назву, що походить від математичного терміна «гугол» (googol), який означає одиницю зі ста нулями. Це мало символізувати величезний обсяг інформації, яку планувалося організувати.
Цікаві факти
- Офіційне заснування домену google.com відбулося 15 вересня 1997 року. Офіційна інкорпорація Google відбулась у вересні 1998 року.
- Перший логотип-doodle Google був опублікований ще до офіційного заснування компанії, як знак Ironia та жартівлива «відсутність» працівників на роботі.
- Google має багатомовну підтримку сервісів: інтерфейси на десятках мов включно з менш поширеними, як-от баскська чи малайською.
- Google Doodle – веселі або тематичні логотипи, які змінюються на головній сторінці – стали частиною культури бренду.
- «Я не почуваюся щасливим»: Саме ця кнопка у початковому варіанті Google мала відігравати роль «щасливого квитка», який одразу веде на сайт, що має найвищий рейтинг у пошуку.
- Google Maps збирає дані про трафік, аналізуючи швидкість руху телефонів з увімкненою геолокацією. Це дозволяє надавати актуальну інформацію про затори.
- Домашня сторінка Google довгий час була дуже простою, тому що Ларрі Пейдж і Сергій Брін не вміли писати HTML-код.
Значення дати святкування
- Саме 15 вересня відзначають день реєстрації домену – однієї з перших офіційних «точок» в історії бренду.
- Проте офіційна компанія Google вважає роком заснування 1998-й, коли відбулося оформлення бізнесу. Це породило дискусії, коли саме «День народження» Google.
Сьогодні Google є не лише пошуковою системою. Компанія володіє такими сервісами, як YouTube, Gmail і Android, що робить її невіддільною частиною сучасного цифрового світу.
