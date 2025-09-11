Головна Техно Телеком
Український освітній проєкт отримав $1,5 млн від Google

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Проєкт «Мрія» розпочав пілотування у вересні 2024 року
фото: Мінцифра

Український освітній проєкт «Мрія» отримав підтримку на розвиток від Google

Українська освітня екосистема «Мрія» отримала підтримку від Google.org у розмірі $1,5 млн на розвиток цифрової освіти в Україні. Проєкт став учасником програми Google.org Fellowship, а кошти будуть спрямовані на впровадження інструментів на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Підтримка від Google дозволить інтегрувати у систему «Мрії» технології ШІ на базі Gemini. На першому етапі ШІ використовуватиметься для надання персоналізованих рекомендацій освітнього контенту та зменшення рутинного навантаження на вчителів. У майбутньому саме штучний інтелект допоможе створювати для кожної дитини індивідуальні освітні траєкторії з урахуванням її інтересів та потреб.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що підтримка від Google є «важливим сигналом, що Україна створює інноваційні продукти». За його словами, у вересні з «Мрією» вже почали навчання понад 2 000 шкіл. У 2026 році планується розпочати пілотування проєкту в дошкільних закладах і розробку концепції для вищої освіти.

Директор Google.org Europe Роуен Барнетт також підкреслив, що компанія вірить в освіту як основу для кращого майбутнього. За його словами, це партнерство є свідченням спільної місії використовувати технології для відкриття нових можливостей.

Реалізація ініціативи відбуватиметься у партнерстві з Фондом Східна Європа. Президент фонду Віктор Лях відзначив, що інтеграція штучного інтелекту та розширення застосунку для дошкільнят зроблять навчання ще цікавішим і доступнішим.

Проєкт «Мрія» розпочав пілотування у вересні 2024 року, а в квітні 2025 року вебпортал і застосунок стали доступні для кожної охочої школи. Завдяки підтримці від Google планується прискорити масштабування проєкту, впровадивши його у школах по всій Україні.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» може з’явитися нова платна послуга – можливість замінити фото в паспорті, яке відображається в додатку. Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів у Threads відповідне опитування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото. Ідея знайшла позитивний відгук у більшості українців. Користувачі активно підтримують ініціативу, зазначаючи, що готові платити навіть більше, оскільки з часом зовнішність змінюється.

