Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами

Google виплатить користувачам $425,7 млн ​​за збирання персональних даних

Журі присяжних у Сан-Франциско визнало Google винною у порушенні права користувачів на недоторканність приватного життя та зобов'язало компанію виплатити компенсацію у розмірі $425,7 млн ​​за колективним позовом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Позов був поданий у 2020 році. За версією звинувачення, починаючи з 2016 року, Google продовжувала збирати дані зі сторонніх програм, навіть якщо користувачі відключали функцію «Історія програм та веб-пошуку» в налаштуваннях. Присяжні визнали компанію винною у порушенні конфіденційності, але відхилили звинувачення в комп'ютерному шахрайстві.

Сума виплат виявилася значно меншою від $31 млрд, які вимагають позивачі, проте вона стала однією з найбільших компенсацій у справах про захист персональних даних.

Це вже друге велике рішення проти Google за літо. У липні суд у Каліфорнії зобов'язав корпорацію виплатити $314 млн за іншим колективним позовом. Тоді Google визнали винною у використанні мобільного інтернет-трафіку пристроїв на базі Android без згоди користувачів для збору інформації, зокрема, при розміщенні таргетованої реклами.

До слова, в роботі Google стався масштабний збій: не працювали YouTube, Google Meet, Gmail та інші сервіси.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія призупинила винесення рішення щодо антимонопольного штрафу проти американського технологічного гіганта Google. Це сталося після втручання комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, який пішов проти волі комісара з питань конкуренції Терези Рібери на тлі торговельних погроз з боку президента США Дональда Трампа.