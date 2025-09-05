Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами
Google опинилась у центрі чергового скандалу
фото із відкритих джерел

Google виплатить користувачам $425,7 млн ​​за збирання персональних даних

Журі присяжних у Сан-Франциско визнало Google винною у порушенні права користувачів на недоторканність приватного життя та зобов'язало компанію виплатити компенсацію у розмірі $425,7 млн ​​за колективним позовом. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Позов був поданий у 2020 році. За версією звинувачення, починаючи з 2016 року, Google продовжувала збирати дані зі сторонніх програм, навіть якщо користувачі відключали функцію «Історія програм та веб-пошуку» в налаштуваннях. Присяжні визнали компанію винною у порушенні конфіденційності, але відхилили звинувачення в комп'ютерному шахрайстві.

Сума виплат виявилася значно меншою від $31 млрд, які вимагають позивачі, проте вона стала однією з найбільших компенсацій у справах про захист персональних даних.

Це вже друге велике рішення проти Google за літо. У липні суд у Каліфорнії зобов'язав корпорацію виплатити $314 млн за іншим колективним позовом. Тоді Google визнали винною у використанні мобільного інтернет-трафіку пристроїв на базі Android без згоди користувачів для збору інформації, зокрема, при розміщенні таргетованої реклами.

До слова, в роботі Google стався масштабний збій: не працювали YouTube, Google Meet, Gmail та інші сервіси.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія призупинила винесення рішення щодо антимонопольного штрафу проти американського технологічного гіганта Google. Це сталося після втручання комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, який пішов проти волі комісара з питань конкуренції Терези Рібери на тлі торговельних погроз з боку президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: Google інтернет штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск зробив Grok 2.5 відкритим для всіх
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
25 серпня, 19:57
Існують деякі заборони щодо власних будинків у сільській місцевості
Українцям світить великий штраф за зайвий поверх у будинку: що потрібно знати
12 серпня, 11:15
Батьки військовослужбовців, зниклих безвісти під час служби, мають деякі права
Батьки зниклих безвісти військових мають право на деякі пільги: що відомо
11 серпня, 18:13
Самовільні врізки в газову мережу обійдуться громадянам дорого
Самовільна врізка в газову трубу: які штрафи передбачені та в чому небезпека
15 серпня, 12:47
Неконтрольоване спалювання завдало значної шкоди довкіллю
На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи
19 серпня, 13:01
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
24 серпня, 13:25
Лондон буде боротися за тишу у транспорті
Британія почала боротися з музикою без навушників у громадському транспорті
27 серпня, 09:31
Керівники служб таксі мають ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови – мовний омбудсмен
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки
Сьогодні, 10:57
Звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
Сьогодні, 12:42

Девайси

Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами
Google отримала багатомільйонний штраф за шпигунство за користувачами
Польща розробила антидронові ракети, які можна запускати з безпілотників (фото)
Польща розробила антидронові ракети, які можна запускати з безпілотників (фото)
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone
Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone
Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ
Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua