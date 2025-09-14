Головна Світ Соціум
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
Глава УГКЦ також згадав особливу зустріч під час Ювілею УГКЦ у Ватикані
фото: Блаженніший Святослав

Блаженніший Святослав привітав Папу Римського Лева XIV та пригадав ставлення іменинника до українців

Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав привітав Папу Римського Лева XIV з 70-річним ювілеєм. Він висловив привітання від імені всього Синоду Єпископів, духовенства та вірних УГКЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу УГКЦ.

Блаженніший Святослав подякував Папі за його батьківську близькість до українського народу, що страждає від війни, а також за його невтомні заклики до миру та «дипломатію правди». Він нагадав, що саме «улюблений український народ» був у центрі першого звернення Папи Лева XIV як Єпископа Риму.

Глава УГКЦ також згадав особливу зустріч під час Ювілею УГКЦ у Ватикані, коли вірні відчули щиру близькість Понтифіка. Святослав процитував слова Папи про те, що «життя переможе смерть», які стали для українців «потужним заохоченням у боротьбі проти зла».

Завершуючи привітання, Блаженніший Святослав запевнив Папу в молитовній близькості та відданості всієї Української Греко-Католицької Церкви.

Нагадаємо, 5 вересня, до Львова з візитом прибув посланець Папи Лева XIV, кардинал Крешенціо Сепе. Візит приурочений до святкування 650-річчя від заснування Галицької митрополії, яке Львівська Архідієцезія РКЦ відзначатиме завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  на керівника виконкому ЛМР Євгена Бойка.

Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі «Unbroken». Як зазначив Євген Бойко, архієпископ відкритий та співчутливий до українців, які борються за своє життя та збереження християнської цивілізації.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Війна в Україні продовжує сіяти смерть і руйнування. Я знову висловлюю свою близькість до українського народу та всіх постраждалих сімей» – наголосив Папа Римський.

Він закликав світ не піддаватися байдужості, а наблизитися до них через молитву та конкретні жести милосердя.

«Я ще раз наголошую на своєму терміновому заклику до негайного припинення вогню та серйозного прагнення до діалогу. Зараз настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості має лунати все голосніше», – наголосив Папа Лев XIV.

Український президент подякував Папі Римському Леву XIV за цей сильний заклик зупинити війну та вбивства.

Папа Римський УГКЦ день народження

