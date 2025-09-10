Звичні посилання відійдуть на другий план? Google готує революційну заміну пошуку

Google тестує повне домінування штучного інтелекту (ШІ) у пошуковій видачі

Компанія Google анонсувала одну з найбільших трансформацій своєї пошукової системи за останні 25 років, яка суттєво змінить досвід користувачів та бізнес-моделі вебсайтів. Нова функція, відома як Search Generative Experience (SGE), передбачає інтеграцію штучного інтелекту безпосередньо у результати пошуку. Про це пише «Главком» із посиланням на видання TechRadar.

«Ця зміна може мати величезні наслідки для того, як люди знаходять інформацію в Інтернеті, та для веб-сайтів, які покладаються на Google для надсилання їм трафіку. Видавці вже повідомляли про спад переглядів у Google, адже чат-боти відповідають на запитання користувачів безпосередньо, не вимагаючи від них переходу на інший сайт. Якщо режим штучного інтелекту стане режимом за замовчуванням, ці наслідки можуть лише посилюватися», – йдеться у матеріалі.

Що таке «генеративний досвід» ?

Замість звичайного списку посилань, у верхній частині сторінки з'являтиметься велике ШІ-зведення – узагальнена відповідь на запит користувача, сформована нейронною мережею. Це дозволить людям отримувати швидкі, лаконічні та комплексні відповіді без необхідності переходити на сторонні сайти.

Наприклад, якщо користувач шукатиме «як почистити душову кабіну», ШІ одразу надасть покрокову інструкцію. Google заявляє, що це нововведення має на меті зробити пошук «ще більш корисним та інтуїтивно зрозумілим».

Як це вплине на бізнес та вебсайти?

Головною проблемою для власників сайтів та бізнесу є ризик втрати трафіку. Якщо користувач отримує повну відповідь на свій запит безпосередньо в пошуковій системі, необхідність клікати на посилання зникає. Це може значно знизити кількість переходів на сайти, що критично для ЗМІ, блогів та комерційних ресурсів, які існують за рахунок реклами та продажів.

Google запевняє, що посилання на джерела, використані для створення ШІ-зведення, будуть вбудовані в текст. Однак експерти вважають, що це не зможе компенсувати потенційні втрати трафіку.

Наразі SGE працює в тестовому режимі в США, але вже зараз зрозуміло, що Google готує повноцінний запуск цієї технології. Це може стати справжньою революцією, яка назавжди змінить звичний для мільйонів користувачів спосіб пошуку інформації в інтернеті.

Нагадаємо, протягом місяців Google публічно стверджував, що інтернет «процвітає» і його пошукова система ефективно перенаправляє трафік. Однак у нещодавньому судовому документі компанія визнала, що «відкритий інтернет вже стрімко занепадає». Ця заява була зроблена в рамках судового розгляду, що визначає долю монополії Google в бізнесі рекламних технологій.