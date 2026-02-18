Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розповів про нові зміни в житті
колаж: glavcom.ua

З початку повномасштабного вторгнення Андрій Задворний займався волонтерством

Переможець проєкту «Холостячка», підприємець Андрій Задворний долучився до лав ЗСУ. Цією новиною чоловік поділився у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

37-річний Андрій Задворний повідомив, що він долучився до підрозділу НГУ (Національної гвардії України). «Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися», – написав військовий.

До служби у ЗСУ, Андрій Задворний працював підприємцем та займався волонтерством після початку повномасштабного вторгнення. 

У 2021 році ексдепутатка VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка та співачка Злата Огнєвіч вирішила шукати особисте щастя на шоу «Холостячка». У фіналі проєкту Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак згодом стало відомо про розрив пари.

Раніше «Главком» писав про те, як Андрій Хветкевич, учасник другого сезону телешоу «Холостячка», головною героїнею якого була акторка Злата Огневич, завтра гулятиме гучне весілля у Мексиці. Минулого літа чоловік здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Співачка Злата Огнєвіч полетіла на весілля та поділилася в соцмережі подробицями церемонії.

Нагадаємо, як Злата Огнєвіч заявила, що розчарувалася відпочинком у В’єтнамі через засилля росіян та велику кількість сміття на популярному курорті Фукуок. Воно зазначила, що поїздка до В’єтнаму виявилася невдалим вибором, попри окремі позитивні враження. Огнєвіч не радить відвідувати острів Фукуок, де, за її словами, вона зіткнулася з великою кількістю громадян Російської Федерації, а також із серйозним забрудненням океану.

Читайте також:

Теги: військові мобілізація Злата Огнєвіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
19 сiчня, 04:00
Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі
Заступника одного з голів райдержадміністрацій Києва викрито на корупції
21 сiчня, 19:27
Пропозиція передбачала, що президент не зможе розгортати військові сили США у Венесуелі або проти неї без явної згоди Конгресу
Палата представників провалила спробу обмежити військові повноваження Трампа у Венесуелі
23 сiчня, 01:15
Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї
Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану
29 сiчня, 23:46
Юрій Федоренко пояснив, чого прагне ворог у напрямку Запоріжжя
Командир ЗСУ розповів про наміри окупантів на Запорізькому напрямку
3 лютого, 18:39
Скарги російських мілблогерів почастішали після того, як SpaceX закрила доступ російських військ до Starlink
Чи знайшла Росія альтернативу Starlink – аналіз ISW
9 лютого, 04:58
Омбудсмен повідомив про численні випадки затримання громадян представниками ТЦК без участі поліції
Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року – Лубінець
9 лютого, 16:07
Підозрюваного затримали на одній із АЗС у столиці
Служба в тилу за $12 тис.: у Києві викрито нову схему для ухилянтів
20 сiчня, 15:37
Андрій Шандра нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
30 сiчня, 09:00

Шоу-біз

Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Убивство Івасюка. «Психічні відхилення»: композитор Злотник висунув несподівану версію
Убивство Івасюка. «Психічні відхилення»: композитор Злотник висунув несподівану версію
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному
Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь
Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua