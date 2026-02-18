Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався

З початку повномасштабного вторгнення Андрій Задворний займався волонтерством

Переможець проєкту «Холостячка», підприємець Андрій Задворний долучився до лав ЗСУ. Цією новиною чоловік поділився у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

37-річний Андрій Задворний повідомив, що він долучився до підрозділу НГУ (Національної гвардії України). «Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися», – написав військовий.

До служби у ЗСУ, Андрій Задворний працював підприємцем та займався волонтерством після початку повномасштабного вторгнення.

У 2021 році ексдепутатка VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка та співачка Злата Огнєвіч вирішила шукати особисте щастя на шоу «Холостячка». У фіналі проєкту Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак згодом стало відомо про розрив пари.

