У світі стався масштабний збій у роботі популярних сервісів

Десятки тисяч користувачів повідомляють про проблеми у роботі Google, Discord, Twitch, Amazon, Spotify

Сьогодні, 12 червня, стався глобальний інтернет-збій через проблеми Cloudflare і Google Cloud. Це спричинило хвилю збоїв у Google, Spotify, Discord, AWS і суміжних сервісах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Так, понад 13 тис. користувачів повідомили про перебої в роботі Google Search, Meet, Nest, Drive, Maps тощо. 27 тис. повідомлень стосувалися проблем зі стрімінговим музичним сервісом Spotify. У користувачів Discord не відображалися вкладення. Також постраждали інші платформи, що працюють через Google Cloud чи Cloudflare (Twitch, Snapchat, OpenAI/Product AI, CharacterAI).

Глобальний інтернет-збій виник через Cloudflare і Google Cloud скріншот

Причиною збою вважається проблема в мережі Cloudflare – глобальна мережа серверів та хмарний сервіс, що надає широкий спектр послуг для підвищення безпеки, швидкості і продуктивності веб-сайтів та додатків – і частково перебої в Google Cloud. Більшість платформ активно працюють над усуненням збоїв.

Нагадаємо, сервіс ChatGPT від OpenAI був тимчасово недоступний для частини користувачів в усьому світі. Спостерігалися серйозні перебої в роботі платформи.

Раніше по всій Україні фіксувався масштабний збій терміналів: неможливо було поповнити картку та оплатити таксі.

До слова, збій в столичному аеропорту Молдови став результатом російської атаки по Україні. Технічні проблеми були повʼязані з нестабільністю електромережі в Україні, яка постраждала від ворожих ударів.