«Київстар» запускає супутниковий інтернет від Starlink для месенджерів та навігації

Мобільний оператор розширив технологію Direct to Cell

Найбільший український мобільний оператор «Київстар» оголосив про масштабне оновлення у сфері супутникових технологій. Компанія розширила можливості послуги Starlink Direct to Cell, запустивши передачу мобільних даних у режимі Light Data. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київстар».

Відтепер абоненти зможуть користуватися популярними месенджерами та навігаційними картами безпосередньо через супутники – там, де повністю відсутня звичайна наземна мережа. Режим Light Data – це спеціальний формат передачі невеликих обсягів інформації, оптимізований під технічні можливості супутникового угруповання. У цьому режимі застосунки адаптуються для економії трафіку. Абоненти не зможуть здійснювати важкі відеодзвінки, проте отримають можливість у реальному часі обмінюватися текстовими повідомленнями, фотографіями та аудіозаписами.

На першому етапі «Київстар» забезпечив роботу через супутник таких сервісів:

Месенджери: Viber та WhatsApp;

Навігація: Google Maps.

Оператор наголошує, що космозв'язок не замінює собою стандартні базові станції, а виконує роль надійного резервного каналу в екстремальних умовах або під час блеклаутів.

За словами президента «Київстару» Олександра Комарова, за перші пів року з моменту запуску сервісу Starlink Direct to Cell в Україні його клієнтами стали 6 мільйонів абонентів, які сумарно відправили понад 10 мільйонів екстрених SMS.

При цьому понад 6 мільйонів повідомлень припали на січень-лютий 2026 року, що доводить критичну важливість супутникової альтернативи для українців у зимовий період.

Подальше розширення переліку доступних програм залежить від їхньої технічної оптимізації.

Наразі «Київстар» веде активні переговори з міжнародними розробниками та українськими профільними відомствами. Очікується, що найближчим часом через Starlink Direct to Cell почнуть функціонувати:

Державний портал «Дія»;

Мобільні банківські застосунки;

Системи термінового сповіщення про повітряну тривогу.

Важливе технічне обмеження: На сьогодні передача даних Light Data працює виключно на смартфонах з операційною системою Android, які підтримують стандарт 4G/LTE. Власникам iPhone доведеться зачекати – для пристроїв на базі iOS технологію планують впровадити протягом третього кварталу 2026 року.

Для роздрібних клієнтів компанія запропонувала гнучкі умови тестування нової технології. Абоненти можуть активувати її в межах свого поточного пакета або підключити як суперсилу під назвою «Є зв'язок». Якщо всі безкоштовні слоти для суперсил у тарифі вже зайняті, послугу можна замовити окремо – її вартість становитиме 99 грн на місяць.

Для корпоративних (B2B) клієнтів Light Data автоматично включать у бізнес-тарифи. Крім того, оператор опрацьовує створення end-to-end сервісів для обміну даними безпосередньо між комерційними пристроями.

Водночас базовий обмін SMS через Starlink Direct to Cell залишається повністю безкоштовним і доступний усім клієнтам за умовчанням. Наразі супутникове покриття покриває всю підконтрольну територію України, за винятком районів безпосередніх бойових дій, прикордонних смуг та тимчасово окупованих регіонів.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» продовжує масштабне оновлення своїх сервісів та оптимізацію застарілих послуг. Уже з 1 липня компанія остаточно припиняє підтримку колись популярного сервісу «Мобільний платіж».