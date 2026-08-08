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OpenAI відкриє безлімітне листування в ChatGPT для всіх користувачів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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OpenAI відкриє безлімітне листування в ChatGPT для всіх користувачів
OpenAI скасовує ліміти на повідомлення в безкоштовному ChatGPT та запускає нові моделі штучного інтелекту
Фото: Мagnific

Розробники скасовують обмеження на текстові чати, додають глибший аналіз складних запитів та нові інструменти для платних тарифів

Компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення ChatGPT, яке розширить можливості користувачів безкоштовних тарифів. Уже з наступного тижня власники планів Free та Go зможуть вести необмежену кількість текстових діалогів із моделлю GPT-5.6 Luna. Як пише «Главком», про це йдеться в офіційній заяві компанії.

При цьому розробники зазначають, що зняття обмежень стосується виключно текстового спілкування у безкоштовному тарифі. А ось ліміти на завантаження файлів, аналіз зображень та використання додаткових інструментів для безкоштовних акаунтів залишаться чинними.

В той же час передплатники платних тарифів отримають розширені інструменти аналітики та контролю.

Нові можливості для безкоштовних користувачів

Користувачі тарифів Free та Go отримають доступ до нової функції «Подумай» (Think button). Вона створена для обробки складних запитів, які потребують глибокого аналізу.

Під час активації цієї кнопки модель витрачатиме більше часу на обмірковування та формування розгорнутої й аргументованої відповіді.

Оновлення для передплатників Plus та Pro

Для користувачів платних пакетів OpenAI підготувала серію функціональних покращень:

  1. Модель GPT-5.6 Sol: з 6 серпня передплатники отримали доступ до нової версії ШІ. Вона демонструє вищу точність і робить значно менше помилок завдяки посиленій перевірці джерел, що важливо під час роботи із датами, статистикою та аналітичними даними.
  2. Спеціальний повзунок часу: платні користувачі тепер можуть вручну налаштовувати тривалість роздумів ШІ. Це дозволяє обирати швидкий режим для буденних завдань або збільшувати час аналізу для складного програмування, досліджень та бізнес-планування.

Паралельно OpenAI готує розширення функціоналу ChatGPT до рівня «супердодатка» перед майбутнім виходом на біржу, додаючи автономних ШІ-агентів та посилені інструменти для написання коду.

OpenAI пояснює, що зміни є частиною стратегії зробити сучасні моделі штучного інтелекту доступнішими для ширшого кола користувачів. Компанія також зазначила, що новою базовою моделлю для безкоштовних користувачів стане GPT-5.6 Luna – найшвидша та найекономічніша модель сімейства GPT-5.6.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомляло, що після одного з оновлень ChatGPT сотні користувачів отримували від чат-бота детальні інструкції зі створення біологічної зброї та отрут. За даними журналістів, проаналізовані експертами відповіді в окремих випадках виявилися настільки точними, що їх назвали «смертельно точними». OpenAI заблокувала акаунти користувачів, які надсилали подібні запити, однак не повідомляла про ці випадки правоохоронні органи. У компанії заявили, що вдосконалюють системи захисту та вже запровадили додаткові механізми моніторингу небезпечних запитів.

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Теги: OpenAI штучний інтелект

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