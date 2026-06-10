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Київстар відключає один зі способів поповнення рахунку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Київстар відключає один зі способів поповнення рахунку
Причина такого рішення цілком закономірна – цифровізація та зміна звичок самих українців
фото з відкритих джерел

Оператор остаточно закриває застарілий сервіс «Мобільний платіж» через його неактуальність

Мобільний оператор «Київстар» продовжує масштабне оновлення своїх сервісів та оптимізацію застарілих послуг. Уже з 1 липня компанія остаточно припиняє підтримку колись популярного сервісу «Мобільний платіж». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київстар».

Абонентів заздалегідь попереджають про зміни, аби уникнути незручностей. Так, із початку наступного місяця звичний USSD-код *134# та голосове меню за номером 899 повністю припинять свою роботу, йдеться на офіційному сайті компанії.

Причина такого рішення цілком закономірна – цифровізація та зміна звичок самих українців. Як зазначили у пресслужбі оператора, внутрішня аналітика компанії демонструє, що у 2026 році цей спосіб оплати остаточно втратив свою актуальність. Абоненти масово переходять на більш швидкі, безпечні та технологічні альтернативи, тоді як підтримка старого інструментарію через USSD та дзвінки потребує зайвих ресурсів.

Для тих, хто звик користуватися послугою «Мобільний платіж», компанія пропонує кілька сучасних та значно простіших варіантів переказу коштів на баланс:

  • Без комісії: найвигідніший та найшвидший варіант – офіційний мобільний застосунок «Мій Київстар».
  • Через інтернет-банкінг: абсолютний лідер за популярністю серед українців – мобільні застосунки «Приват24», monobank, «Ощад24/7» тощо.
  • Електронні гаманці та термінали: різноманітні сертифіковані платіжні системи, онлайн-сервіси та мережі самообслуговування.

Поки старі інструменти оплати йдуть в історію, лінійка тарифних планів «Все разом» залишається гнучкою та адаптованою під різні потреби клієнтів. Фінальна вартість пакета традиційно залежить від обсягу мобільного інтернету, хвилин на інші мережі та за кордон, а також від наявності знижок для нових клієнтів, які можуть діяти від кількох місяців до року.

На сьогодні основні пропозиції виглядають так:

  • Пакет «Легкий» – коштує від 290 до 370 гривень на місяць. Це базовий набір послуг, оптимальний для щоденного спілкування та базового серфінгу в мережі.
  • Пакет «Крутий контракт» – обійдеться від 350 до 450 гривень на місяць. Він пропонує максимальні обсяги трафіку, вищу швидкість та додаткові привілеї для бізнесу чи активних користувачів.
  • Соціальний тариф – спеціальна бюджетна пропозиція за 220 гривень на місяць. Вона створена окремо для українців віком від 60 років та людей з інвалідністю.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» оголосив про новий етап модернізації мережі, який передбачає поступове відключення технології 3G у низці регіонів України. Компанія переводить абонентів на сучасніший стандарт 4G/LTE. 

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Теги: Київстар мобільний зв’язок мобільні оператори

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