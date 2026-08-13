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Instagram уперше за 10 років змінив текстовий логотип і нарвався на критику

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Instagram уперше за 10 років змінив текстовий логотип і нарвався на критику
Instagram відмовився від звичного напису після 10 років використання
фото (ілюстративне): Unsplash

Користувачі скаржаться на погану читабельність нового шрифту та жартують, що назва соцмережі тепер нагадує «Instagzam»

Instagram оновив свій текстовий логотип, змінивши шрифт, який використовувався протягом останнього десятиліття. Новий напис уже з'явився у верхній частині застосунку та викликав неоднозначну реакцію користувачів. Про оновлення розповів керівник Instagram Адам Моссері, повідомляє «Главком».

За його словами, фірмовий напис не змінювався близько десяти років, тому команда вирішила його осучаснити. Моссері охарактеризував новий дизайн як «чистіший і сучасніший». Водночас розробники намагалися зберегти зв'язок з оригінальним оформленням Instagram, його простоту та характерні деталі.

Новий варіант поєднує риси рукописного та друкованого шрифтів. Саме ця особливість стала предметом обговорення серед користувачів Instagram і Threads. Частині аудиторії оновлення не сподобалося.

Новий логотип соцмережі викликав суперечки
Новий логотип соцмережі викликав суперечки
зображення: Адам Моссері
Порівняння старої та нової версій логотипа
Порівняння старої та нової версій логотипа
зображення: The Verge

Користувачі зауважують, що назву соцмережі стало складніше прочитати, а дехто жартує, що тепер напис Instagram нагадує «Instagzam». Водночас інші користувачі позитивно оцінили осучаснення дизайну.

Попередній текстовий логотип Instagram із характерним курсивним написом залишався практично незмінним близько десяти років. Моссері також опублікував новий варіант у Threads та запропонував аудиторії поділитися враженнями. 

Нагадаємо, у 2025 році корпорація PepsiCo (холдинг, що включає понад 500 брендів, зокрема Pepsi та Lay's) провела глобальний ребрендинг та змінила логотип уперше з 2001 року. PepsiCo підкреслила, що новий фірмовий стиль відображає її сучасну позицію та амбітні плани на майбутнє. Про це пише «Главком» із посиланням на пресреліз компанії.

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Теги: соцмережі Instagram

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