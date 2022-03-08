Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів
Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору
Національна рада електронних медіа (NEPLP) ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм. Деякі з цих медіа прямо чи опосередковано належать «Газпромбанку».
У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському «Газпромбанку» його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. «Газпромбанк» перебуває під санкціями.
Які канали заборонили в Латвії:
- THT-Comedy,
- THT4 International,
- TNT,
- TNT Music,
- FRIDAY International,
- KHL TV
- KHL HDTV,
- «Кинопремьера«
- «Киносвидание«,
- «Мужское кино«,
- «Ля-минор ТВ«,
- «Авто Плюс«,
- «Ностальгия«,
- «ЖИВИ!«,
- «Кто есть кто«,
- «Малиш-ТВ«,
- «Русская ночь«,
- Zee TV.
У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.
Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.