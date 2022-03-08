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    Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

    У Латвії заборонили ще 18 російських телеканалів - Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів
    У Латвії заборонили ще 18 російських телеканалів

    Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору

    Національна рада електронних медіа (NEPLP) ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм. Деякі з цих медіа прямо чи опосередковано належать «Газпромбанку».

    У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському «Газпромбанку» його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. «Газпромбанк» перебуває під санкціями.

    Які канали заборонили в Латвії:

    • THT-Comedy,
    • THT4 International,
    • TNT,
    • TNT Music,
    • FRIDAY International,
    • KHL TV
    • KHL HDTV,
    • «Кинопремьера«
    • «Киносвидание«,
    • «Мужское кино«,
    • «Ля-минор ТВ«,
    • «Авто Плюс«,
    • «Ностальгия«,
    • «ЖИВИ!«,
    • «Кто есть кто«,
    • «Малиш-ТВ«,
    • «Русская ночь«,
    • Zee TV.

    У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.

    Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

    Теги: Латвія Ірпінь кино
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    Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів