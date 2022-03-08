Латвія заборонила мовлення ще 18 російських телеканалів

Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору

Національна рада електронних медіа (NEPLP) ухвалила рішення заборонити розповсюдження в Латвії 18 російських телевізійних каналів та програм. Деякі з цих медіа прямо чи опосередковано належать «Газпромбанку».

У NEPLP уточнили, що заборонені канали належать російському «Газпромбанку» його медіахолдингу Gazprom Media Holdings або його дочірньому підприємству Red Media. «Газпромбанк» перебуває під санкціями.

Які канали заборонили в Латвії:

THT-Comedy,

THT4 International,

TNT,

TNT Music,

FRIDAY International,

KHL TV

KHL HDTV,

«Кинопремьера«

«Киносвидание«,

«Мужское кино«,

«Ля-минор ТВ«,

«Авто Плюс«,

«Ностальгия«,

«ЖИВИ!«,

«Кто есть кто«,

«Малиш-ТВ«,

«Русская ночь«,

Zee TV.

У NEPLP зазначили, що продовжують виконувати рішення щодо міжнародних санкцій у зв'язку з жорстокою війною Росії в Україні. Рішення заборонити ці канали у Латвії вважають логічним кроком для захисту інформаційного простору.

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