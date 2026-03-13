РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України

Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Супутник «Експрес-АТ1» використовувався трьома операторами супутникового телебачення: «Триколор», «НТВ-Плюс» і «Русский мир». Він вийшов з ладу ще 4 березня, йшлося в повідомленні державного підприємства «Космічний зв'язок». У ньому зазначалося, що апарат відключився «через невідомі причини», а спроби фахівців «Космічного зв'язку» відновити його роботу «не дали потрібного результату і тепер супутник можна вважати втраченим».

«Для ряду споживачів технічна можливість прийому супутникового телебачення буде відновлена найближчими днями, але потребуватиме переналаштування приймального обладнання на іншу орбітальну позицію. Для решти абонентів можливість прийому супутникового телебачення з’явиться протягом місяця», – йшлося у повідомленні.

Як повідомляється, термін експлуатації супутника був розрахований до 2030 року, і така аварія, що призвела до миттєвої відмови, «абсолютно точно наводить на думки про можливий вплив на сам супутник». Припускається можливість кібератаки.

Втрата «Експрес-АТ1» призвела до перебоїв у роботі супутникового телебачення, у день аварії сигнал зник у абонентів у різних регіонах Росії. За словами учасників ринку, апарат забезпечував покриття території від Калінінграда до Далекого Сходу.

«Триколор» розпочав переведення частини мовлення на інші орбітальні позиції. У компанії повідомили, що абоненти можуть приймати канали через супутник, що працює на 36 градусах східної довготи, але лише в тих регіонах, де це технічно можливо.

Найскладніша ситуація виникла в оператора «Русский мир», який був створений у 2022 році для трансляції супутникового телебачення в окупованих Росією регіонах України. У повідомленні на сайті компанії йдеться, що сервіс оператора тимчасово недоступний. У компанії стверджують, що відновлять мовлення протягом місяця, і рекомендували абонентам використовувати цифрове ефірне ТБ.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.