Головна Техно Телеком
search button user button menu button

РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України
фото: АР (ілюстративне)

Найскладніша ситуація виникла в оператора «Русский мир», який був створений у 2022 році

Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Супутник «Експрес-АТ1» використовувався трьома операторами супутникового телебачення: «Триколор», «НТВ-Плюс» і «Русский мир». Він вийшов з ладу ще 4 березня, йшлося в повідомленні державного підприємства «Космічний зв'язок». У ньому зазначалося, що апарат відключився «через невідомі причини», а спроби фахівців «Космічного зв'язку» відновити його роботу «не дали потрібного результату і тепер супутник можна вважати втраченим».

«Для ряду споживачів технічна можливість прийому супутникового телебачення буде відновлена найближчими днями, але потребуватиме переналаштування приймального обладнання на іншу орбітальну позицію. Для решти абонентів можливість прийому супутникового телебачення з’явиться протягом місяця», – йшлося у повідомленні.

Як повідомляється, термін експлуатації супутника був розрахований до 2030 року, і така аварія, що призвела до миттєвої відмови, «абсолютно точно наводить на думки про можливий вплив на сам супутник». Припускається можливість кібератаки.

Втрата «Експрес-АТ1» призвела до перебоїв у роботі супутникового телебачення, у день аварії сигнал зник у абонентів у різних регіонах Росії. За словами учасників ринку, апарат забезпечував покриття території від Калінінграда до Далекого Сходу.

«Триколор» розпочав переведення частини мовлення на інші орбітальні позиції. У компанії повідомили, що абоненти можуть приймати канали через супутник, що працює на 36 градусах східної довготи, але лише в тих регіонах, де це технічно можливо.

Найскладніша ситуація виникла в оператора «Русский мир», який був створений у 2022 році для трансляції супутникового телебачення в окупованих Росією регіонах України. У повідомленні на сайті компанії йдеться, що сервіс оператора тимчасово недоступний. У компанії стверджують, що відновлять мовлення протягом місяця, і рекомендували абонентам використовувати цифрове ефірне ТБ.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.

Читайте також:

Теги: росія телебачення інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
20 лютого, 13:31
ISW вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
21 лютого, 11:53
Росіяни готуються вкрасти Шпіцберген?
Доки Трамп зайнятий Гренландією, Росія націлилася на ще один острів НАТО в Арктиці – WSJ
21 лютого, 18:15
Володимир Зеленський попередив про нову хвилю атак РФ
Росія готує удар по системі водопостачання України – Зеленський
2 березня, 13:20
Іво Бобул заявляв, що Ані Лорак витіснили з українського шоубізу через конкуренцію
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
3 березня, 12:42
Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс (відео)
Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс (відео)
5 березня, 00:58
Ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
5 березня, 14:30
Російська Федерація офіційно дистанціюється від конфлікту на Близькому Сход
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
6 березня, 15:10
Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
10 березня, 12:34

Телеком

РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України
РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України
Telegram дав збій по всьому світу
Telegram дав збій по всьому світу
«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном
«Безплатний» роумінг у ЄС. Хто насправді платить за зв’язок українців за кордоном
Чому мобільний зв’язок різко дорожчає: названо ключові причини
Чому мобільний зв’язок різко дорожчає: названо ключові причини
У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК
У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу
Ощадбанк призупинив електронні сервіси: коли відновлять роботу

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua